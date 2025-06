Stürmer-Jungstar Nick Woltemade will laut Medienberichten zum FC Bayern. Nun äußert sich der Münchner Vereinsboss zu den Spekulationen. Und es gibt Reaktionen vom VfB.

München (dpa) - Der VfB Stuttgart hat seine Position im möglichen Poker mit dem FC Bayern um Stürmer Nick Woltemade (23) deutlich gemacht. «Wir planen fest mit Nick und wollen auch im kommenden Jahr von seinen sportlichen Qualitäten profitieren. Dazu gibt es kein alternatives Planungszenario», sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth der «Bild». Der Weg von Woltemade beim VfB sei «noch lange nicht beendet».

Zuvor hatte sich Bayern-Vereinspräsident Herbert Hainer zurückhaltend zu den Berichten über einen möglichen Transfer geäußert. «Er spielt eine sehr, sehr gute Saison. Aber ob der mal für Bayern spielt, das steht in den Sternen», sagte Hainer am Rande des Basketball-Finales seiner Münchner gegen ratiopharm Ulm. Neben der «Bild» hatte auch der TV-Sender Sky berichtet, dass sich der Torjäger mit dem deutschen Meister bereits einig sei.

In München winke ihm ein Vertrag bis Ende Juni 2030. Nun wollten die Bayern mit Stuttgart über einen Wechsel von Woltemade verhandeln, dessen Kontrakt beim VfB noch drei Jahre bis zum Sommer 2028 gültig ist.

Woltemade vor Final-Höhepunkt gegen England

«Dazu kann ich ihnen nichts sagen», beteuerte Hainer angesprochen auf die Berichte. «Ich kann nur sagen, dass sich der Nick Woltemade gut entwickelt hat beim VfB und wir als Deutschland-Fans happy sind, dass er in der U21 spielt und so viele Tore macht.» Woltemade steht mit der Nachwuchs-Auswahl im Finale der EM und trifft dort am Samstag (21.00 Uhr) auf England.

Möglichen Abwerbeversuchen hatte der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle jüngst eine Absage erteilt. «Wir gehen mit Nick in die nächste Saison. Punkt!», sagte Wehrle der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten».

Furiose Wochen für Woltemade

Die Münchner hatten am Rande der Club-WM die Wechselgerüchte um Woltemade befeuert. «Der Nick spielt sehr gut, ist in richtig guter Form. Er ist ein junger deutscher Spieler, der sehr, sehr interessant ist», sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.

Der VfB wollte den laufenden Vertrag von Woltemade eigentlich vorzeitig ausdehnen - samt Gehaltserhöhung. Das Management des Spielers, der bei der U21-EM sechs Treffern die Torschützenliste anführt, soll den Schwaben jedoch eine Absage erteilt haben.

Woltemade hat furiose Wochen hinter sich: Erst gewann er mit dem VfB den DFB-Pokal, dann debütierte er beim Final-Four-Turnier der Nations League in der A-Nationalmannschaft und nun greift er mit der U21 nach dem EM-Titel.