Für das saubere Gefühl nach dem Toilettengang ist Klopapier nur die zweitbeste Wahl - das gilt für die Haut wie für die Umwelt. Ein Proktologe erklärt, wie man die Reinigung mit Wasser angeht.

Ludwigsburg (dpa/tmn) – Ist das große Geschäft erledigt, möchten wir mit einem sauberen Gefühl untenrum mit unserem Leben weitermachen. Das heißt in den meisten Badezimmern: abwischen mit Toilettenpapier, fertig.

Das verträgt aber längst nicht jeder Po so gut. «Gerade für Menschen, die Probleme mit einer gereizten Haut um den After haben, empfehlen wir die Reinigung mit Wasser», sagt der Proktologe Thomas Schiedeck. «Toilettenpapier scheuert nämlich ganz schön.»

Auch die Umwelt profitiert von jedem Blatt Toilettenpapier, das wir uns sparen. Die Herstellung von Hygienepapieren verbraucht viel Holz, Energie und Wasser, wie das Umweltbundesamt schreibt – vor allem, wenn es sich nicht um Varianten aus Recyclingpapier handelt. Plus: Klopapier landet im Abwasser, es gibt also keine Möglichkeit, das Material weiterzuverwenden.

Po-Dusche: Bitte mit angenehmer Temperatur

Aber wie reinigt man sich untenrum mit Wasser? Nur die wenigsten dürften in ihrem Badezimmer ein Bidet haben – oder gar ein Klo mit eingebauter Duschfunktion. Stattdessen kann man aber auch zu sogenannten Po- oder Intimduschen greifen. Das sind Kunststofflaschen mit einem speziellen Sprühkopf. Drückt man die Flasche zusammen, schießt ein Wasserstrahl raus.

Die Handhabung zur Reinigung nach dem Toilettengang ist einfach. «Einfach zwei-, dreimal mit Wasser sprühen. Da sollte natürlich die Temperatur passen – eiskalt ist unangenehm, heiß kann für Verbrennungen sorgen», sagt Thomas Schiedeck, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Koloproktologie ist. Danach wischt man den wasserfeuchten Bereich mit einem Stück Toilettenpapier ab.

Das reicht schon. Übertriebene Hintern-Hygiene muss gar nicht sein. «Es gibt Menschen, die dort Desinfektionsmittel nutzen, um einen Extremfall zu nennen», sagt Thomas Schiedeck. Diese Mittel reizen die Haut rund um den After allerdings. Und sie sind gar nicht notwendig: «Man kriegt diese Region nicht bakterienfrei, allein schon, weil im Darm Milliarden von Bakterien sitzen.»

Auch von feuchtem Klopapier mit Duftstoffen und Alkohol rät der Fachmann ab – diese Produkte können für eine trockene, rissige Haut sorgen. Wer feuchte Tücher nach dem Klogang benutzen will, schaut sich dafür in Supermarkt oder Drogerie am besten in der Baby-Abteilung um. Die Produkte, die dort zu haben sind, sind in aller Regel mit Öl versetzt und damit für die Haut schonender. Für die Umwelt allerdings nicht, weil durch die Tücher wiederum Müll entsteht.