Gefährliches Gas
Plötzlich Regen? Warum der Grill nicht in die Garage darf
Grillgut brutzelt auf einem Holzkohlegrill
Steht der Holzkohlegrill in einem geschlossenen Raum, kann die CO-Konzentration schnell gefährliche Werte erreichen.
Timm Schamberger. DPA

Grillen im Garten geht auch bei grauem Himmel und kühlem Wetter. Doch wenn es regnet, ist der Spaß am Holzkohlegrill oft vorbei. Jetzt beim Grillort zu improvisieren, kann aber gefährlich werden.

Lesezeit 1 Minute

Hamburg (dpa/tmn) – Das Wetter spielt nicht mit – also den Holzkohlegrill schnell in die Garage oder ins Gartenhaus stellen, um die Steaks dort trotz Regen fertig zu brutzeln? Das ist keine gute Idee. Denn in Innenräumen kann sich schnell Kohlenmonoxid (CO) ausbreiten – und zu gefährlichen Vergiftungen führen.

Das Gas entsteht, wenn etwa Kohle unvollständig verbrennt. Das Problem: Steht der Grill in einem geschlossenen Raum oder im Partyzelt, fehlt dort oft Frischluft und die CO-Konzentration erreicht schnell gefährliche Werte, warnt die Aktion Das sichere Haus (DSH). Tückisch: Riechen, schmecken oder sehen kann man Kohlenmonoxid nicht.

Atmet man allerdings zu viel davon ein, blockiert es den Sauerstofftransport im Blut. Erste Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung sind etwa Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit oder Müdigkeit. Manchmal werden Betroffene aber auch ohne vorangehende Beschwerden oder Warnzeichen bewusstlos oder hören auf zu atmen, so DSH.

Betroffene ins Freie bringen

Den Holzkohlegrill sollte man also in jedem Fall nur im Freien anschüren. Wer denkt, dass zu viel Kohlenmonoxid in einem Raum ist, öffnet am besten sofort die Fenster und Türen und verlässt den Raum.

Wichtig: Menschen mit Kohlenmonoxidvergiftung ins Freie bringen – und den Notruf wählen. Eine schnelle Sauerstoffgabe kann laut DSH bleibende Schäden vermindern.

© dpa-infocom, dpa:260821-930-562526/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Gesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren