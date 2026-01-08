Plötzlich Millionär: Sieben Tipps für Lottogewinner

Glück im (Lotto-)Spiel: Darauf hoffen Woche für Woche zahlreiche Menschen. Doch wie damit umgehen, wenn ich die richtigen Zahlen getippt habe und von jetzt auf gleich Millionen habe?

Münster/Ludwigshafen (dpa/tmn) – Etwa 1 zu 140 Millionen. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit, den Lotto-Jackpot mit sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl zu knacken. Bei immerhin 1 zu 15,5 Millionen stehen die Chancen für sechs Richtige, also ohne Superzahl. Man braucht also sehr viel Glück, um mit den ausgewählten Zahlen richtigzuliegen und Lottomillionärin oder Lottomillionär zu werden. 7 Tipps, wenn genau dieser überraschende Fall eintritt.

Tipp 1: Ruhe bewahren und am Boden bleiben

Die meisten, die es trifft, sind oftmals erst einmal «positiv schockiert», wie Axel Weber von Westlotto in Münster sagt. Manche möchten ihr Glück am liebsten laut in die Welt schreien. Doch eine gute Idee ist das nicht. «Besser ist es, sich so unauffällig wie möglich zu verhalten», so Weber.

«Am Boden bleibt man, wenn man sich klarmacht, dass man zwar jetzt keine finanziellen Sorgen mehr hat, aber man die wirklich wichtigen Dinge im Leben nicht für Geld bekommen kann», sagt der Finanzökonom Hartmut Walz von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Das gilt nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für wirklich gute Beziehungen, soziale Kontakte und Lebensfreude am Alltäglichen.

Tipp 2: Sich diskret in der Lotto-Annahmestelle verhalten

Wer bereits ahnt, dass es für einen großen Gewinn gereicht haben könnte, sollte jetzt bloß nicht in eine Lotto-Annahmestelle stürmen und dort kundtun, dass man Millionärin oder Millionär geworden ist. Besser ist es, den Spielschein abzugeben mit der Bitte, ihn auf einen Gewinn hin zu überprüfen.

Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zieht den Schein daraufhin durch ein Gerät, auf dessen Display bei allen Gewinnen ab 5.000 Euro das Wort «Zentralgewinn» aufploppt. Anschließend füllt die Mitarbeiterin gemeinsam mit dem Kunden ein Formular mit den Kontaktdaten des Gewinners aus, das über ein sicheres Verfahren online an die Lottogesellschaft geschickt wird.

Die Lottogesellschaft setzt sich dann mit dem Glückspilz in Verbindung und bietet ein Beratungsgespräch an. «Das Gespräch findet aber nicht bei dem Gewinner oder der Gewinnerin zu Hause statt, sondern aus Diskretionsgründen bei der jeweiligen Lottogesellschaft», sagt Weber. Denn es gehe darum, den Glückspilz so gut wie möglich zu schützen.

Würde die Gewinnerin zu Hause von Mitarbeitenden der Lottogesellschaft aufgesucht, bestünde die Gefahr, dass etwa Nachbarn sich erkundigen, wer denn der Fremde gewesen sei, der gestern zwei Stunden zu Besuch war. Dann könnte man schnell in Versuchung kommen, etwas zu erzählen, das besser geheim bleibt.

Diejenigen, die online Lotto spielen, sind mit ihren Kontaktdaten im Kundenportal der Lottogesellschaft registriert. Bei einem Millionenbetrag bekommen sie ebenfalls ein Beratungsgespräch bei der Lottogesellschaft angeboten.

Tipp 3: Keine überhasteten Entscheidungen treffen

Bei dem Beratungsgespräch in den Räumen der Lottogesellschaft versuchen geschulte Mitarbeiter, die Unsicherheit der Neu-Millionäre aufzufangen. Sie raten etwa dazu, keine überhasteten Entscheidungen zu treffen. Und sich von Profis – etwa Beschäftigten von Finanzinstituten oder unabhängigen Vermögensberatern beraten zu lassen.

«Wichtig ist auch, sich erst einmal an die neue Lebenssituation zu gewöhnen», sagt Weber. Zwei oder drei Wochen nach dem Gewinn, wenn etwas Ruhe eingekehrt ist, könne man anfangen, darüber nachzudenken, ob man wirklich jetzt etwa in eine Villa in Stadtrandlage ziehen und dafür das gewohnte Sozialumfeld aufgeben möchte.

Tipp 4: Nur enge Vertraute einweihen

«Am besten, man spricht nur mit dem Partner oder der Partnerin über den Geldsegen», rät Weber. Vorsicht beim Erzählen im weiteren Verwandtenkreis oder gegenüber anderen, denn «das löst nur Neid und Erwartungsdruck aus», sagt Walz. Dann besteht die Gefahr, dass andere – und nicht nur einer – einmal oder sogar regelmäßig ein Stück vom Kuchen abhaben wollen.

Auch dem eigenen jungen Nachwuchs gegenüber erzählen Eltern besser nichts von einem Millionengewinn – das könnte schnell in der Kita oder in der Schule die Runde machen und Begehrlichkeiten bei anderen wecken. Wenn ältere Kinder fragen, warum sich die Familie plötzlich dieses oder jenes leisten kann, können Eltern durchaus sinngemäß etwas sagen wie «Wir haben im Lotto» gewonnen. «Aber sie sollten nicht die genaue Höhe der Geldsumme verraten», so Weber.

Tipp 5: Das Geld nicht auf das Girokonto überweisen lassen

Ebenfalls keine gute Idee ist es, sich den Millionenbetrag auf das Girokonto bei der Hausbank überweisen zu lassen. Zwar unterliegen Beschäftigte in der Bank der Schweigepflicht, aber gerade in einem Dorf, in dem jeder jeden kennt, besteht das Risiko, dass etwas durchsickert. Besser ist es, ein neues Konto bei einer großen Bank anzulegen und sich von dort aus kleinere Beträge aufs Girokonto zu überweisen.

Tipp 6: Gut durchdacht mit dem Job umgehen

Keinesfalls sollte man seine Arbeitsstelle sofort kündigen. «Oft ist der Job nicht mehr so ungeliebt, wenn man das Gefühl hat, nicht davon abhängig zu sein», sagt Finanzökonom Walz. Und wenn doch: «Auf alle Fälle sollte man vor einer Kündigung einen neuen sinnstiftenden Arbeitsplatz haben», so Walz. Je nach Alter und Lebensstil sollte man auch nicht vorschnell denken, nie wieder für Geld arbeiten zu müssen. «Für Jüngere reicht ein Ein-bis Drei-Millionen-Betrag gegebenenfalls nicht aus», so Walz.

Tipp 7: Erst Geld sinnvoll anlegen, dann Käufe tätigen

Bevor man Käufe tätigt, sollte man Geld sinnvoll und kostengünstig anlegen. Dafür ist es unerlässlich, sich verschiedene Angebote einzuholen und sie miteinander zu vergleichen. «Empfehlenswert ist eine Verteilung des Geldes über verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Gold, gegebenenfalls Immobilieneigentum», so Walz. Außerdem solle man sich eine Liquiditätsreserve und kurzlaufende Anleihen mit bester Bonität zulegen.

Mit solchen Investments sorgt man dafür, dass man möglichst lange vom Lottogewinn profitiert. Die Lotteriegesellschaften selbst geben übrigens keine Empfehlungen in Sachen Geldanlage.