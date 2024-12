Pietreczko bei Darts-WM chancenlos – 0:4 gegen Aspinall

London (dpa) – Ricardo Pietreczko hat den Einzug ins Viertelfinale der Darts-WM deutlich verpasst und muss den großen Triumph in London abhaken. Der 30 Jahre alte Nürnberger verlor in der Runde der letzten 16 deutlich mit 0:4 gegen den Engländer Nathan Aspinall. Dieser trifft an Neujahr entweder auf Topfavorit Luke Littler oder dessen englischen Landsmann Ryan Joyce.

Pikachu, wie der Deutsche genannt wird, verfehlte eine dritte Überraschung bei diesem Turnier klar. Vor Weihnachten hatte er den Niederländer Gian van Veen mit 3:1 besiegt. Nach den Feiertagen gelang gegen den Vorjahres-Halbfinalisten Scott Williams aus England ein souveränes 4:1.

Vor 3500 Zuschauern holte Pietreczko gegen den ehemaligen World-Matchplay-Sieger zwar das erste Leg, war danach aber deutlich unterlegen und hatte keine Siegchance. Meist bekam er gar keine Würfe auf die Doppel-Felder, die er vorher so bravourös getroffen hatte.

Vier Spiele an Neujahr

Pietreczko überholt in der Weltrangliste Gabriel Clemens als deutsche Nummer zwei. Der Saarländer Clemens hat 2023 als einziger Deutscher das Viertelfinale beim bedeutendsten Turnier der Welt erreicht. An Neujahr finden jeweils zwei Spiele am Nachmittag (13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) und am Abend (20.00 Uhr) statt. Die Halbfinals steigen am 2. Januar, das Endspiel einen Tag später.