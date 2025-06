Bei der EM der Profi-Frauen in Hamburg kommt es zum erwarteten Zweikampf zwischen Laura Philipp und Katrina Matthews. Im strömenden Regen läuft die Deutsche zum Sieg.

Hamburg (dpa) – Laura Philipp hat dank einer starken Laufleistung beim Ironman in Hamburg zum dritten Mal den EM-Titel gewonnen. Die 38-Jährige aus Neckargemünd entschied das Duell der Favoritinnen gegen Katrina Matthews wie schon bei der WM im vergangenen Jahr in Nizza im abschließenden Marathon für sich. In einer starken Zeit von 8:03:13 Stunden verwies sie die Britin um zwei Minuten auf den zweiten Rang.

Für Phillip war es der erste Langdistanz-Triathlon in dieser Saison und vor allem ein Formtest für die WM auf Hawaii am 11. Oktober. Als Titelverteidigerin ist sie dort automatisch qualifiziert. Matthews hatte dagegen vor fünf Wochen in Texas bereits einen Ironman bestritten.

Wegen eines starken Gewitters über der Hansestadt war der Start des Rennens um 45 Minuten verschoben worden. Statt um 6.15 Uhr begaben sich die Profi-Frauen erst um 7 Uhr auf die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke in Binnen- und Außenalster.