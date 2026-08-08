Berlin (dpa/tmn) – Obwohl ich quasi erblich vorbelastet bin, habe ich mit Pilzen nicht allzu viel am Hut. Als meine Mutter noch klein war, hat meine Oma die ganze Familie mit dem Sammeln und Verkaufen von Pilzen ernährt. Sie kannte sie wirklich alle. Am liebsten jedoch wanderten Steinpilze und Pfifferlinge in ihren Korb.

In meiner Kindheit fuhr ich manchmal mit meinen Eltern und meiner Oma in den Wald. Während ich nur einen Pilz fand, wenn ich mit der Schuhspitze daran hängen geblieben bin, hatte ich immer das Gefühl, dass meine Oma eine Waldfee war. Denn manchmal kam es mir so vor, als hätte sie den Pilz erst an die Stelle gezaubert, an der sich das Hütchen gerade durchs Moos schob, so reich war ihre Ernte, so voll der Korb.

Lange Rede, kurzer Sinn: Ich bin nicht nur eine untalentierte Pilzsammlerin, ich esse sie auch nicht besonders gerne. Doch nachdem ich dieses Rezept kreiert habe, werde ich es jetzt öfter zubereiten – so lecker war das! Ich werde gleich meine Cousine anrufen und fragen, wann wir mal wieder in die Pilze gehen, einfach so zum Spaß.

Zutaten für 2 Personen

400 g Pfifferlinge

1/2 rote Zwiebel in kleine Würfel geschnitten

2 EL Schinkenwürfel (optional)

etwas Öl

1 guten TL Butter

2 mittelgroße Tomaten

2 Lauchzwiebeln

4 Eier

noch etwas Butter

3 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

2 EL Petersilie, gehackt

1 EL Thymian, gezupft

1 TL Zitronensaft

1 Burrata

Zubereitung

Die Pfifferlinge vorsichtig mit einem Pinsel putzen. Nicht waschen, da sie sonst zu viel Wasser ziehen und eher gummiartig werden. Größere Pilze halbieren oder kleinschneiden. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und die Pfifferlinge bei starker Hitze scharf anbraten und kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Nach 5 Minuten die Temperatur etwas runter drehen, Butter, Zwiebel- und Schinkenwürfel dazugeben und weitere 5 Minuten mit anbraten. Zum Schluss je die Hälfte der Petersilie und des Thymians unterheben. Während die Pilze vor sich hin braten, können die Tomaten in hauchdünne Scheiben und die Lauchzwiebeln in feine Ringe geschnitten und zur Seite gestellt werden. Die Eier in einer großen Tasse verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Ich verzichte hier auf Milch, Mineralwasser und dergleichen mehr. Ich mag Eier am liebsten pur. Nun in einer zweiten großen Pfanne wieder etwas Öl und eine Flocke Butter erhitzen und aus den verquirlten Eiern ein schönes Omelett braten. Die andere Hälfte der Kräuter mit dem Olivenöl und dem Zitronensaft verrühren und ebenfalls mit Salz und Pfeffer abschmecken. Jetzt kann angerichtet werden. Das Omelett als Basis auf einen Teller geben, mit einem Ring aus Tomatenscheiben belegen, die noch gesalzen, gepfeffert und mit den Lauchzwiebelringen bestreut werden. In die Mitte kommt die Pfifferlingsmasse, auf der als krönender Abschluss die Burrata drapiert wird. Zum Schluss toppen wir das Ganze mit dem Kräuteröl, das gleichmäßig über Tomaten und Burrata geträufelt wird. Am besten schmeckt dieses Essen mit frischem Brot.

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