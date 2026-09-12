Knackige Pilze, cremige Tahini, feuriges Öl: Bei dem Gericht von Rezeptentwicklerin Julia Uehren treffen Streetfood-Vibes auf Geschmacksexplosion – die perfekte Bowl für alle, die es würzig lieben.

Köln (dpa/tmn) – Prickelnde Schärfe trifft auf tiefes Umami: Diese Szechuan-Nudeln sind eine unkomplizierte Bowl für alle, die intensive Aromen schätzen. Der chinesische Streetfood-Klassiker «Dan Dan Noodles» wird traditionell mit Hackfleisch zubereitet. In dieser Variante sorgen stattdessen fein geschnittene Shiitake und braune Champignons für die herzhafte Komponente. Die Pilze bringen von Natur aus viel Umami mit.

Das Geschmacksprofil lebt vom Zusammenspiel aus Schärfe und Gewürzen. Knoblauch, Ingwer und crispy Chili-Öl bringen eine schöne Schärfe ins Gericht, während frisch gemörserter Szechuan-Pfeffer für das typisch prickelnde Gefühl auf der Zunge sorgt. Zusammen mit der Sojasauce, nussiger Tahini-Paste und süßlicher Hoisin-Sauce entsteht ein dichter, vielschichtiger Würzbegleiter. Geröstete Erdnüsse und frische Frühlingszwiebeln runden das Gericht als Topping ab. Wer es nicht so scharf mag, nimmt weniger Szechuan-Pfeffer und reduziert Chili-Öl.

Zutaten für 4 Portionen

150 g Shiitake

250 g Champignons (braun)

300 g Pak Choi

3 Zehen Knoblauch (groß)

25 g Ingwer (frisch)

5 Frühlingszwiebeln

2 EL Sesamöl (geröstet)

2 EL Sonnenblumenöl

2,5 TL Szechuan-Pfefferkörner

4 EL Sojasauce

3 EL Hoisin-Sauce

2 EL Reisessig (alternativ hellen Balsamico)

1 TL Zucker

6 TL crispy Chili-Öl (alternativ Sambal Olek)

3 TL Tahini

1 TL Speisestärke (optional)

250 g Weizennudeln

90 g Erdnüsse (geröstet, ungesalzen)

Zubereitung

Pilze mit einem Küchentuch säubern und in dünne Scheiben schneiden. Pak Choi waschen, abtrocknen und den Strunk wegschneiden. Den Pak Choi dann in feine Streifen schneiden. Knoblauch schälen und fein hacken. Ingwer waschen, abtrocknen und ebenfalls fein hacken. Frühlingszwiebeln waschen, abtrocknen und den Wurzelansatz wegschneiden. Die Frühlingszwiebeln schräg in feine Ringe schneiden. 1 EL Sesamöl und 1 EL Sonnenblumenöl in einer großen Pfanne bei hoher Temperatur erhitzen. Die Pilze darin bei großer Hitze anbraten, bis sie leicht gebräunt sind. Hitze reduzieren und das restliche Öl dazugeben (je 1 EL Sesam- und Sonnenblumenöl). Knoblauch und Ingwer in die Pfanne geben und für ca. 3 Minuten mitbraten. Dann den grünen Teil der Frühlingszwiebeln und den festen Teil des Pak Choi dazugeben und weitere ca. 3 Minuten braten. Für die Soße 2,5 TL Szechuan-Pfefferkörner in einem Mörser fein mahlen und in einer Schüssel mit 4 EL Sojasauce, 3 EL Hoisin-Sauce, 2 EL Reisessig, 1 TL Zucker, 2 TL crispy Chili-Öl und 120 ml Wasser verrühren und in die Pfanne geben. Einmal kurz aufkochen lassen und Tahini einrühren. Sollte die Sauce zu flüssig sein, 1 TL Speisestärke in einem Schluck Wasser auflösen und in die kochende Sauce geben. Parallel die Nudeln nach Packungsanleitung kochen und die Erdnüsse grob hacken. Die Nudeln tropfnass zusammen mit den Pak Choi-Blättern in die Pfanne geben und alles gut verrühren. Die Szechuan-Nudeln mit dem weißen Teil der Lauchzwiebeln, den gehackten Erdnüssen und dem restlichen crispy Chili-Öl garnieren.

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