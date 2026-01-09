Peugeot 408 erscheint nach Facelift in neuem Licht

Große technische Änderungen gibt es für den 408 zwar nicht. Doch mit der Auffrischung soll Peugeots eigenwilliger Fastback trotzdem heller strahlen. Und ein Update für den E-Antrieb gibt’s obendrein.

Rüsselsheim (dpa/tmn) – Peugeot verpasst dem 408 ein dezentes Facelift. Wenn der 4,69 Meter lange Fastback in diesem Frühling ins neue Modelljahr wechselt, sollen ihm neue Lichtspiele mehr Glanz verleihen, teilt der Hersteller mit. Als erster Peugeot komme er deshalb mit beleuchtetem Markenschriftzug und LED-Modulen im Löwen-Logo. Parallel dazu modernisieren die Franzosen den 157 kW/213 PS starken Stromer.

Dessen E-Antrieb bekommt wichtige Updates. So lässt sich die 58 kWh große Batterie mit 455 Kilometer Normreichweite laut Peugeot für kürzere Ladestopps vorheizen, dient dank Vehicle-to-Load als mobile Powerbank und autorisiert sich an entsprechenden Ladesäulen nun automatisch auch ohne Chip und Karte. Dazu bleiben im Programm der Mild-Hybrid mit 48-Volt-Technik (107 kW/145 PS) und die Plug-In-Variante (Systemleistung: 177 kW/240 PS).

Zu den Preisen für das neue Modelljahr macht Peugeot noch keine Angaben. Aktuell startet der 408 als 48-Volt-Verbrenner bei 40.970, als E-Modell bei 46.300 Euro und als Plug-in-Hybrid bei 47.600 Euro.