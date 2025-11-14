Peugeot 308 bekommt frisches Design und neue Technik

Peugeot fährt mit neuem Elan auf den Golf-Platz und frischt den kompakten 308 auf. Steilheck und Kombi kriegen modernere Technik, ein retuschiertes Design und erscheinen buchstäblich in neuem Licht.

Rüsselsheim (dpa/tmn) – Der Peugeot 308 kriegt ein Facelift. Ab sofort steht der französische Konkurrent von Golf & Co. deshalb mit aufgefrischtem Design und modernisierter Technik bei den Händlern, teilt der Hersteller mit. Die Preise beginnen künftig bei 34.110 Euro für den Fünftürer mit Steilheck und 35.140 Euro für den Kombi.

Zu erkennen sind beide Modelle von außen an einer neuen Frontpartie mit einer stark veränderten Lichtsignatur und beleuchtetem Löwenlogo. Innen gibt es modernisierte Instrumente. Außerdem läuft auf dem großen Mitteldisplay eine neue Software, die jetzt für die E-Versionen auch eine intelligente Lade- und Routenplanung bietet.

Beim Antrieb stellt sich Peugeot weiterhin breit auf. Neben einem milde hybridisierten Benziner mit 100 kW/136 PS bieten sie deshalb auch einen Plug-in-Hybriden mit 144 kW/195 PS Systemleistung und 78 Kilometern elektrischer Reichweite sowie eine reine E-Version an. Die leistet 115 kW/156 PS und kommt mit einem 58,3 kWh großen Akku bis zu 450 Kilometer weit.

Und auch mit Selbstzünder kann der 308 geordert werden

Der vermeintlich exotischste Antrieb ist aber ein alter Bekannter. Denn der 308 ist der letzte Pkw, den Peugeot noch mit einem Diesel anbietet. Der 1,5-Liter kommt auf 96 kW/131 PS und verbraucht 4,9 Liter. Das entspricht einem CO2-Ausstoß von 129 g/km.