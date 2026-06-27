Nach nur einem Jahr bei den Utah Mammoth geht es für JJ Peterka schon wieder weiter zu einem anderen Team. Ab der kommenden Saison ist der Nationalspieler Stürmer unter einem Ex-Bundestrainer.

Boston (dpa) – Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka ist zukünftig ein Profi von Ex-Bundestrainer Marco Sturm und wechselt innerhalb der NHL zu den Boston Bruins. Nach nur einem Jahr bei den Utah Mammoth einigte sich das Team mit den Bruins auf ein Tauschgeschäft. Boston bekommt den 24 Jahre alten Flügelstürmer, das Team aus Salt Lake City dafür den 23. Pick für den derzeit laufenden Draft sowie einen für die Talentebörse 2028.

Peterka spielt damit zukünftig unter Sturm, der seit der vergangenen Saison der erste deutsche NHL-Cheftrainer ist und mit dem Team in die Playoffs eingezogen war. Peterka kam in Utah auf 25 Tore und spielte im Laufe der Saison aber weniger. Er hatte am Ende einen Schnitt von 15:59 Minuten auf dem Eis im Vergleich zu 18:11 Minuten zu Beginn der Spielzeit. Insgesamt kommt Peterka auf 92 Tore und 105 Vorlagen in seinen 320 NHL-Spielen.