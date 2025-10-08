Personenzug im Bahnbetriebswerk besprüht

Im Bahnbetriebswerk Trier besprühten bisher unbekannte Personen im Zeitraum 4.10.2025, 21:00 Uhr - 6.10.2025, 5:00 Uhr einen dort abgestellten Personenzug auf einer Fläche von 40 qm. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen.

Trier (ots) -



Im Bahnbetriebswerk Trier besprühten bisher unbekannte Personen im Zeitraum 4.10.2025, 21:00 Uhr - 6.10.2025, 5:00 Uhr einen dort abgestellten Personenzug auf einer Fläche von 40 qm. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 2.000 Euro.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen.



