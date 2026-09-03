Trier
Personenzug erfasst Wildschwein
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Am heutigen Morgen (3.2026) gegen 6:15 Uhr ging bei der Bundespolizei Trier die Meldung ein, dass ein Personenzug auf der Strecke Trier-Ehrang - Igel, im Bereich Trier-Biewer, etwas überfahren habe.

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Trier (ots) -

Am heutigen Morgen (3.9.2026) gegen 6:15 Uhr ging bei der Bundespolizei Trier die Meldung ein, dass ein Personenzug auf der Strecke Trier-Ehrang - Igel, im Bereich Trier-Biewer, etwas überfahren habe.

Da nicht auszuschließen war, ob eine Person zu Schaden gekommen war, wurde die Strecke beidseitig für den Zugverkehr gesperrt. Bei der Absuche durch Einsatzkräfte der Bundespolizei Trier / Berufsfeuerwehr Trier wurde im Bereich der Gleise ein überfahrenes Wildschein aufgefunden und entfernt. Reisende kamen nicht zu Schaden.

Laut Bundespolizei Trier war der Streckenabschnitt bis 7:53 Uhr gesperrt. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 2 Zügen zu 65 Minuten Verspätungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


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