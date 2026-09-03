Personenzug erfasst Wildschwein

Trier (ots) -



Am heutigen Morgen (3.9.2026) gegen 6:15 Uhr ging bei der Bundespolizei Trier die Meldung ein, dass ein Personenzug auf der Strecke Trier-Ehrang - Igel, im Bereich Trier-Biewer, etwas überfahren habe.



Da nicht auszuschließen war, ob eine Person zu Schaden gekommen war, wurde die Strecke beidseitig für den Zugverkehr gesperrt. Bei der Absuche durch Einsatzkräfte der Bundespolizei Trier / Berufsfeuerwehr Trier wurde im Bereich der Gleise ein überfahrenes Wildschein aufgefunden und entfernt. Reisende kamen nicht zu Schaden.



Laut Bundespolizei Trier war der Streckenabschnitt bis 7:53 Uhr gesperrt. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 2 Zügen zu 65 Minuten Verspätungen.



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