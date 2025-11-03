Personenzug auf 100 qm besprüht - Bundespolizei sucht Zeugen

In der Nacht vom 1. auf den 2. November besprühten bisher unbekannte Personen im Bahnhof Andernach einen dort abgestellten Personenzug auf einer Fläche von ca. 100 qm. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 4.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen.

Andernach (ots) -



In der Nacht vom 1. auf den 2. November besprühten bisher unbekannte Personen im Bahnhof Andernach einen dort abgestellten Personenzug auf einer Fläche von ca. 100 qm. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 4.500 Euro.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell