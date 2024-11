Perfekt für die nächste Mottoparty: Cocktail «Red Carpet»

Feierbiester wissen es längst: Die besten Feten stellt man unter ein Motto. Wenn Sie Gäste in feinen Roben lieben, passt natürlich «Red Carpet». Food-Bloggerin Doreen Hassek hat dazu den Drink parat.

Berlin (dpa/tmn) – Mottopartys stehen bei uns ganz hoch im Kurs. Meine Familie und ich, wir lieben Mottopartys. Es verleiht der ganzen Feier einen Rahmen und man kann die Dekoration, die Kleidung, ja selbst das Essen und die Getränke gut daran anpassen. So ergab es sich, dass in diesem Jahr ein runder Geburtstag von mir gefeiert wurde, der unter dem Motto «Red Carpet» stand – also «Roter Teppich».

Ach, wie habe ich mich gefreut, all meinen Lieben in ihren schönsten Roben und Anzügen bei mir auf dem roten Teppich, für die Fotografin posieren zu sehen. Alle sahen so unfassbar fein und cool aus. Es war für mich eine ganz besondere Ehre.

Und zu diesem Anlass hatte ich natürlich auch einen ganz besonderen Cocktail kreiert. Der selbstverständlich den Namen des Mottos trug: «Red Carpet». Da der Cocktail so gut bei meinen Gästen angekommen ist, möchte ich Ihnen das Rezept dafür nicht vorenthalten.

Zutaten pro Glas:

150 ml selbstgemachter Eistee (aus schwarzem Tee – 4 min Ziehzeit – mit Zitrone und Zucker, lieblich süß-säuerlich abgeschmeckt)

2 cl weißen Rum

2 cl Cointreau

2 cl Zitronensaft

2 cl Grenadine

4 Eiswürfel

1/2 Scheibe Orange

Zubereitung:

1. Alle Zutaten bis auf das Eis in einen Shaker geben und gut durchschütteln. Eiswürfel in ein Glas füllen und mit dem Inhalt des Shakers auffüllen.

2. Das Glas mit der halben Orangenscheibe dekorieren und genießen.

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/