Im nächsten Jahr stehen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin Landtagswahlen an. Die Linke macht eine Ansage.

Chemnitz (dpa) - Die Linke setzt sich zum Ziel, rechte Parteien bei den anstehenden Wahlen in Ostdeutschland zurückzudrängen. «Wir überlassen den Osten nicht den Nazis», sagte Bundestagsfraktionschef Sören Pellmann beim Parteitag in Chemnitz.

Pellmann erwähnte die starke AfD-Fraktion im Bundestag und sagte, die Linke sei «das Bollwerk gegen den Rechtsextremismus im Land und im Parlament». Er fügte hinzu: «Antifaschismus bleibt Handarbeit.» Parteichefin Ines Schwerdtner habe bei ihrer Kandidatur in Berlin-Lichtenberg gezeigt, «wie es funktioniert».

Schwerdtner hatte in dem Ostberliner Wahlbezirk bei der Bundestagswahl das Direktmandat für die Linke gewonnen. Schärfste Konkurrentin war dort die AfD-Politikerin Beatrix von Storch. Im kommenden Jahr stehen Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern an. In beiden Ländern war die AfD bei der Bundestagswahl stärkste Partei. Gewählt wird 2026 auch das Berliner Abgeordnetenhaus. In Berlin war die Linke bei der Bundestagswahl stärkste Kraft.

Bundesparteitag