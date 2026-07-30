Welche Vorteile bieten Pauschalreisen, wo liegen die Grenzen von Flex-Tarifen und worauf sollten Individualreisende besonders achten? Ein Überblick mit wichtigen Details und Haken.

Kehl/Berlin (dpa/tmn) – Pauschalreisen eilt der Ruf voraus, eine gute Absicherung bei Unvorhergesehenem oder Problemen zu bieten. Doch was ist, wenn der Veranstalter einfach den Reiseplan ändert? Und was ist mit dem Sonderfall Flex-Tarife: Welche Freiheiten bieten solche Optionen wirklich?

Oder sollte man es doch lieber individuell angehen? – Doch wer ist dann verantwortlich, wenn es nicht rund läuft? Ein Überblick über Rechte und Risiken der verschiedenen Buchungsformen, eingeordnet vom Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ) Deutschland:

1. Pauschal bedeutet viele Vorteile

Wer eine Pauschalreise bucht, hat einen klaren Vorteil: Der Veranstalter ist für das Gesamtpaket verantwortlich und muss die Reise so durchführen, wie vereinbart – sonst ergeben sich daraus Ansprüche für den oder die Reisenden. Führt eine Kreuzfahrt beispielsweise nicht wie geplant über die französische Riviera bis zu den Balearen, sondern endet unvorhergesehen bereits in Ajaccio (Korsika) statt Palma de Mallorca, fehlt ein wesentlicher Bestandteil der Reise.

Wird aber ein wesentlicher Bestandteil der Reise geändert oder entfällt ganz, ohne dass außergewöhnliche Umstände vorliegen, handelt es sich in der Regel um einen Reisemangel, erklärt das EVZ. Der Reiseveranstalter muss zunächst eine gleichwertige Ersatzleistung anbieten. Ist das nicht möglich oder lehnen Reisende diese berechtigt ab, ist je nach Einzelfall eine Reisepreisminderung oder sogar ein Rücktritt vom Vertrag möglich.

Doch nicht jede Änderung ist automatisch ein Reisemangel. Viele Reisende wissen nicht, dass eine geänderte Abflugzeit nicht automatisch zum kostenfreien Rücktritt berechtigt. Das gilt stattdessen:

Laut Rechtsprechung liegt ein Mangel in der Regel erst vor, wenn sich die Abflugzeit um mehr als vier Stunden verschiebt.

Dann können Verbraucher den Tagesreisepreis für jede weitere Stunde um 5 Prozent mindern – maximal jedoch um 20 Prozent des Gesamtreisepreises.

Gerade Familien mit schulpflichtigen Kindern rät das EVZ deshalb grundsätzlich, lieber für den ersten Ferientag zu buchen und nicht schon für den Abend des letzten Schultags: Denn bei einem Flug beispielsweise sei auch eine Vorverlegung etwa auf den Vormittag durchaus denkbar.

2. Flex bedeutet flexibel mit Einschränkungen

Einige Reiseveranstalter bieten sogenannte Flex-Buchungen oder Flex-Tarife an, etwa für Reisende, die sich aufgrund persönlicher oder beruflicher Umstände ungern festlegen möchten oder etwa Unsicherheiten durch Weltpolitik, Klima oder Pandemien fürchten. Was genau im Flex-Tarif enthalten ist, unterscheidet sich je nach Anbieter. Typische Leistungen gegen Aufpreis können sein:

Einmalige Umbuchung auf ein anderes Datum.

Stornierung zu günstigen Konditionen bis kurz vor Reiseantritt.

Wichtig zu wissen in diesem Zusammenhang: Eine Umbuchung setzt verfügbare Reisen voraus. Für beliebtere Daten fällt meist eine Preisdifferenz an, die zusätzlich beglichen werden muss. Außerdem endet die Flexibilität oft zwei bis drei Wochen vor Reisebeginn, danach gelten wieder die regulären, deutlich höheren Stornierungsbedingungen. Wer zusätzlich das Krankheitsrisiko absichern möchte, braucht trotzdem eine separate Reiserücktrittsversicherung.

3. Individuell bedeutet mehr Freiheit – und mehr Eigenverantwortung

Wer Anreise, Unterkunft und Programm selbst zusammenstellt, hat maximale Gestaltungsfreiheit, trägt aber auch alle Risiken selbst. Es gibt keinen einheitlichen Ansprechpartner, der für das Gesamtpaket haftet. Storniert beispielsweise das Hotel kurzfristig die Buchung, erhalten Reisende nur die Kosten für die Unterkunft zurück, nicht aber das Geld für bereits gebuchte Flüge oder etwa Eintrittskarten.

Wer individuell reist, dem rät das EVZ deshalb:

Möglichst vorausschauend planen.

Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen aller Vertragspartner sorgfältig lesen.

Ausreichend lange Umsteigezeiten einplanen.

Bei Bahnreisen oder Konzertbesuchen eine frühere Anreise ins Auge fassen.

Nach Angeboten suchen, die sich noch 24 Stunden vor Reiseantritt kostengünstig oder sogar kostenlos stornieren lassen – etwa Hotels.