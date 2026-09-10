Die Flüssigkeitsansammlung hinter dem Trommelfell bleibt bei kleinen Kindern oft lange unbemerkt. Welche Anzeichen es gibt, warum ärztliche Abklärung wichtig ist - und wann eine OP nötig wird.

Baierbrunn (dpa/tmn) – «Wir haben den Eindruck, Ihr Kind hört schlecht»: Werden Eltern etwa in der Kita mit so einer Beobachtung konfrontiert, sind viele erst einmal verunsichert.

Reagieren Kinder zum Beispiel nicht mehr auf ihren Namen, wenn sie gerufen werden, kann ein sogenannter Paukenerguss dahinterstecken. Gerade bei kleinen Kindern sei das oft das deutlichste Zeichen, so Katharina Geißler, Oberärztin in der HNO-Klinik des Universitätsklinikums Jena in der Zeitschrift «Apotheken Umschau Eltern» (Ausgabe 09/2026).

Beim sogenannten Paukenerguss handelt es sich um Flüssigkeit hinter dem Trommelfell, meist in beiden Ohren. Insbesondere bei kleinen Kindern kommt ein solcher Paukenerguss relativ häufig vor. Oft spielen bei dem Verschluss Schleimhautschwellungen, Mittelohrentzündungen, häufige Infekte oder vergrößerte Rachenmandeln eine Rolle.

Auf diese Anzeichen können Eltern achten

Da betroffene Kinder oft keine akuten Schmerzen haben, ist es für Eltern gar nicht so einfach, dem Paukenerguss auf die Spur zu kommen. Eltern sollten aber gerade dann aufmerksam werden, wenn das Kind etwa unaufmerksam wirkt, häufig nachfragt oder selbst lauter spricht. Und auch die Sprachentwicklung bei Kleinkindern kann betroffen sein.

Zur Abklärung geht es für Eltern und Kind in die Kinderarztpraxis, unter Umständen erfolgt dann eine Überweisung zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Stellt der HNO einen Paukenerguss fest, wird in der Regel zunächst aufmerksam abgewartet und regelmäßig kontrolliert. Ein Paukenerguss kann sich auch von selbst wieder auflösen.

Unterstützend kommen – auch abhängig vom Alter des Kinds – bestimmte Maßnahmen infrage: Dazu zählen Katharina Geißler zufolge etwa Wärme aufs Ohr, kortisonhaltiges Nasenspray oder Ballons aus der Apotheke. Beim Aufblasen mit der Nase soll sich damit die Ohrtrompete öffnen.

Bleibt der Erguss aber über einen längeren Zeitraum bestehen, kann eine kleine Operation notwendig sein. Dabei werden die vergrößerten Rachenmandeln des Kinds entfernt, über einen Trommelfellschnitt die Flüssigkeit aus der Paukenhöhle abgesaugt und manchmal Paukenröhrchen ins Trommelfell eingelegt. Die sollen weitere Flüssigkeitsansammlungen verhindern.