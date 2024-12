Pasta mit Salbei-Butter und Entenbrust aus dem Airfryer

Entenbraten aus dem Ofen dauert seine Zeit. Food-Bloggerin Doreen Hassek hat ein Rezept für ein etwas anderes Entengericht - und das gelingt in einer knappen halben Stunde.

Berlin (dpa/tmn) – Ente mal anders? Pasta in edel? Und das alles in 25 Minuten, mit Zutaten, die es überall zu kaufen gibt, und ohne große Kochkenntnisse? Wenn Sie einen Airfryer haben, gelingt Ihnen das ganz einfach. Ich habe schon verschiedene Gerichte darin zubereitet und heute war Ente an der Reihe.

Hätte ich gewusst, wie einfach und schnell das geht, hätte ich es schon viel früher ausprobiert. Ich liebe nämlich den Geschmack von Ente, hatte nur immer die Sorge, sie nicht so gut hinzubekommen. Ich dachte, sie würde vielleicht zu trocken oder zäh. Doch im Airfryer macht sie sich praktisch von allein und schmeckt sensationell.

Zutaten für 4 Personen

500 g Bandnudeln

2 Handvoll getrocknete Pflaumen

60 g Butter

10 Salbeiblätter

8 EL Nudelwasser

4 Handvoll Rucola

4 EL Pinienkerne

2 Entenbrüste

8 EL Balsamico

4 TL Honig

Salz (nicht zu wenig)

Zubereitung

1. Den Airfryer auf 190 Grad vorheizen. Die Haut der Entenbrüste schräg einschneiden, sodass das Fleisch dabei möglichst nicht verletzt wird.

2. Aus Balsamico, Honig und Salz eine Marinade anrühren und das Fleisch damit bestreichen.

3. Die Entenbrüste mit der Hautseite nach oben in den Airfryer legen. Nach 9 min nochmals mit der Marinade bestreichen und weitere 9 min garen. Nach Ablauf der Zeit herausnehmen und in Alufolie gewickelt ruhen lassen.

2. Während die Ente im Airfryer ist, reichlich Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen, salzen und die Nudeln nach Packungsanweisung bissfest kochen. Beim Abgießen 8 EL Nudelwasser auffangen und zur Seite stellen. Nicht vergessen!

3. Die getrockneten Pflaumen klein schneiden. Die Butter in einer großen Pfanne bei niedriger Temperatur schmelzen. Mit dem Salbei und dem Pastawasser verrühren, bis sich eine cremige Emulsion gebildet hat. Nun die Nudeln und die Backpflaumen unterheben, bis alles heiß und gut vermengt ist.

4. Die Entenbrüste aus der Alufolie nehmen und in 0,5 cm dicke Tranchen schneiden. Die Pasta auf einem Teller anrichten, mit dem gewaschenen Rucola und Pinienkernen toppen und mit je drei Scheiben Entenbrust servieren. Guten Appetit!