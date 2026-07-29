Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Strohhalm-Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – An heißen Sommertagen sind Passionsfrüchte eine intensiv-schmeckende Erfrischung. Doch wer an das Fruchtfleisch möchte, braucht normalerweise erst ein Messer und einen Löffel. Geht das auch einfacher?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich eine Passionsfrucht einfach mit einem Strohhalm austrinken lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Strohhalm-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Den Strohhalm an einer beliebigen Stelle der Passionsfrucht ansetzen und durch die Schale stechen. Anschließend soll sich das Fruchtfleisch einfach durch den Strohhalm trinken lassen.

Fazit: Der Hack hält nicht, was er verspricht. Die Kerne bleiben im Strohhalm Stecken und das Fruchtfleisch lässt sich kaum aufsaugen. Am Ende ist der Löffel die deutlich praktischere Wahl.

Tipp: Reife Passionsfrüchte – erkennbar an der leicht runzeligen Schale – sind besonders saftig. Ist die Frucht noch unreif, kann sie laut Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) bei Zimmertemperatur nachreifen. Für den reinen Saft kann man das Fruchtfleisch einfach durch ein Sieb streichen.