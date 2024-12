Passagierflugzeug in Kasachstan abgestürzt

Ein Passagierflugzeug aus Aserbaidschan ist nach kasachischen Medienberichten nahe der Stadt Aktau in Kasachstan abgestürzt. Zur Zahl der Menschen an Bord lagen zunächst keine zuverlässigen Angaben vor. Die Maschine sollte von Baku nach Russland in die tschetschenische Hauptstadt Grosny fliegen.