Kunst belebt die Innenstadt: Fassadenprojekt in Idar-Oberstein begeistert Bürgerinnen und Bürger

Im Rahmen des Bundesprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren hat die städtische Wirtschaftsförderung von Idar-Oberstein ein kreatives und farbenfrohes Projekt ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Pimp Deine Innenstadt“ wurde ein Fassadenwettbewerb gestartet, um tristen Ecken im Stadtbild neuen Glanz zu verleihen. Die Resonanz auf das erste umgesetzte Kunstwerk zeigt: Die Aktion trifft den Nerv der Zeit – und der Bürger. Erstes Kunstwerk zieht alle Blicke auf sich.

Bereits im März rief die Stadt zur Teilnahme am ersten Wettbewerb auf. Ziel war es, die unansehnliche Fassade des Netto-Markts in Idar mit einem echten Kunstwerk zu verschönern. Zahlreiche kreative Vorschläge wurden eingereicht – die Wahl der Öffentlichkeit fiel schließlich auf die Designerin Bärbel Busch aus Schwollen.

i Stadtverwaltung Idar-Oberstein

Ihr Entwurf, inspiriert von den bevorstehenden Jazztagen, überzeugt mit leuchtenden Farben und klaren Bezügen zur Musik. Die Wandgestaltung bereichert nicht nur das Stadtbild, sondern wurde bereits während der Entstehung von vielen Passantinnen und Passanten bewundert. „Schon lange war uns die verschmierte Wand ein Dorn im Auge. Mit diesem Wettbewerb konnten wir endlich etwas bewegen“, freut sich Caroline Pehlke von der städtischen Wirtschaftsförderung. Auch ihre Kollegin Sarah Wagner ist begeistert: „Die positive Resonanz aus der Bevölkerung zeigt, dass wir mit dem Projekt genau richtig liegen.“

Das Kunstwerk hat dabei nicht nur gestalterischen Wert – es wird auch zum beliebten Selfie-Point. Wer sich geschickt davor positioniert, kann den Eindruck erwecken, selbst in das aufgemalte Instrument zu blasen – ein originelles Motiv, das sich hervorragend für Social Media eignet. Mit dem passenden Hashtag und der Verlinkung der städtischen Kanäle steigt so auch die digitale Sichtbarkeit der Aktion.

Zweiter Wettbewerb gestartet – Kreative wieder gefragt!

Nach dem großen Erfolg geht das Projekt nun in die nächste Runde. Auch die zweite Wand befindet sich in Idar – oberhalb der Eisdiele, einem Ort, der bislang eher durch wilde Graffiti auffiel als durch Kunst. Nun soll auch diese Fläche ein neues Gesicht bekommen.

Unter dem Motto „Pimp my City – die Zweite“ sind erneut Künstlerinnen und Künstler, Kreative und Gestalter aufgerufen, ihre Ideen einzureichen. Ob Graffiti oder klassische Malerei – alles ist möglich, solange es das Stadtbild aufwertet. Vorschläge können bis zum 15. Juni 2025 per Mail an wirtschaftsfoerderung@idar-oberstein.de gesendet werden.

Nach einer internen Vorauswahl entscheidet wieder die Öffentlichkeit im Rahmen eines Online-Votings, welcher Entwurf realisiert wird. Die oder der Gewinner*in darf sich nicht nur in der Innenstadt verewigen, sondern erhält 2.500 Euro brutto. Hierin enthalten sind das Preisgeld, Materialien und die Kosten der Umsetzung.

i Stadtverwaltung Idar-Oberstein

Ein starkes Signal für die Innenstadtentwicklung

Mit dieser Initiative zeigt Idar-Oberstein, wie kreative Stadtgestaltung nicht nur für ein schöneres Stadtbild sorgt, sondern auch Bürgerinnen und Bürger aktiviert und miteinander ins Gespräch bringt. Die Kombination aus Kunst, Beteiligung und Identifikation stärkt die Verbindung zur eigenen Stadt – und macht Lust auf mehr.