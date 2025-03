CUBE Bikes für alle? Multicycle macht's möglich!

Die Tage werden länger und die Temperaturen steigen - Zeit, dein Bike auf Vordermann zu bringen oder dir am besten gleich ein neues zu gönnen! Der Frühling steht vor der Tür, und das bedeutet: Rauf aufs Rad und raus in die Natur! Bei Multicycle, deinem CUBE Spezialisten in Deutschland und einem der führenden Fahrrad-Fachhändler, findest du eine riesige Auswahl an CUBE Bikes für jede Zielgruppe: vom sportlichen Mountainbike oder Rennrad über komfortable Trekking- und Citybikes bis hin zu leistungsstarken E-Bikes und Kinderrädern. Hier werden Fahrräder geliebt und gelebt!

Über 60 Standorte – Qualität & Service aus Leidenschaft

Seit der Gründung 1993 hat sich das allgäuerische Unternehmen von einem kleinen Fachgeschäft zu einer großen Gemeinschaft in Deutschland und Österreich entwickelt. Der CUBE Spezialist steht für höchste Qualität sowohl im Service als auch in der Produktauswahl, führt das komplette CUBE Bike Sortiment, ergänzt durch passendes Zubehör und verfügt über einen hauseigenen Servicepunkt in jeder Filiale. Ihre Mission ist es, Menschen zu inspirieren und zu motivieren, ihre ganz persönliche Freude am Radfahren zu entdecken und zu leben - Die gemeinsame Leidenschaft steht hierbei immer im Mittelpunkt. Die umfassenden Serviceangebote bei Multicycle ermöglichen eine stets individuelle, auf jeden Kunden perfekt abgestimmte Beratung, um allen das richtige Fahrerlebnis zu ermöglichen.

Bereit für die neue Bike-Saison?

Du kannst es kaum erwarten, die ersten warmen Sonnenstrahlen auf deiner ersten Radtour zu genießen? Das Team des CUBE Store Neuwied in der Allensteiner Straße 21 ist deine Anlaufstelle, um dir das neue CUBE Bike zu gönnen, das du eigentlich schon letztes Jahr fahren wolltest. Für eine umfassende Beratung, den ersten Bike-Service nach dem Winter oder wenn du schon genau weißt, welches Rad es wird und es nur noch abholen möchtest, sind die CUBE Experten unter der Woche von Dienstag bis Freitag von 9:30 bis 18 Uhr und am Samstag zwischen 9 und 15 Uhr für dich da.

Leasing & Finanzierung – flexibel und einfach

Der Entschluss steht fest: Ein neues CUBE Bike muss her! Aber du möchtest die volle Summe nicht auf einmal zahlen? Das muss auch nicht sein! Mit unseren flexiblen Leasing- und Finanzierungsoptionen fährst du dein Wunschbike sofort und zahlst bequem in monatlichen Raten. Selbstständige können die Leasingraten als Betriebsausgaben absetzen und steuerliche Vorteile nutzen, während Arbeitnehmer mit Dienstrad Leasing ein hochwertiges Fahrrad oder E-Bike günstig und steuerlich gefördert erhalten.

Mehr zum Thema Bike-Leasing bei Multicycle erfährst du hier.

CUBE Store Neuwied

Allensteiner Straße 21

56566 Neuwied