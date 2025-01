Paris spielt auf Sieg: «Überlebenswichtiges Spiel» beim VfB

Stuttgart (dpa) – Ein Remis, das sowohl dem VfB Stuttgart als auch Paris Saint-Germain zum Weiterkommen in der Champions League reichen sollte, ist für Trainer Luis Enrique vom französischen Doublegewinner keine Option. Der Ansporn sei nicht der gleiche, wenn man mit dieser Einstellung in ein Spiel gehe, sagte der Coach von PSG vor dem Spiel am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN). «Ich bin nicht hier, um zu spekulieren. Wir wollen versuchen, zu gewinnen, wir wollen unsere Position verbessern.»

Die Pariser verbesserten ihre Ausgangslage bereits in der vergangenen Woche dank eines 4:2-Erfolgs gegen Manchester City und stehen mit zehn Punkten auf Rang 22 in der Tabelle der Königsklasse. Der VfB liegt punktgleich zwei Plätze dahinter.

«Überlebenswichtiges Spiel»

Nun stehe ein «überlebenswichtiges Spiel» an, sagte der frühere Bayern-Verteidiger Lucas Hernández, der einen Großteil dieser Saison wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hat. Inzwischen stand der 28-Jährige in der Liga schon wieder in der Anfangsformation.

Coach Enrique, der auf den gelbgesperrten Linksverteidiger Nuno Mendes verzichten muss, lobte indes den deutschen Vizemeister in höchsten Tönen. «Sie können angreifen, verteidigen und Druck ausüben», sagte der Spanier über die Schwaben. «Ich finde, sie sind weitaus besser als alle anderen Teams, die bei der Auslosung in Topf vier waren.» Dabei sind Mannschaften wie die AS Monaco oder Aston Villa, die ebenfalls in Topf vier waren, deutlich besser platziert als der VfB.