Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Eine Paprika ist schnell aufgeschnitten. Doch dann beginnt die eigentliche Arbeit: Strunk herauslösen, Kerne entfernen und die weißen Trennwände aus dem Inneren kratzen. Bis die Schote sauber entkernt ist, kann es etwas dauern. Gibt es dafür einen einfacheren Weg?

TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich eine Paprika mit der richtigen Technik schneller entkernen lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp zum leichteren Entkernen einer Paprika in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Paprika mit einer Hand festhalten und mit der anderen den Strunk nach unten drücken. Den Strunk anschließend drehen und zusammen mit den Kernen und weißen Trennwänden herausziehen.

Fazit: Einfacher gesagt als getan. Der Strunk lässt sich zwar leicht hineindrücken, aber nur schwer herausziehen. Außerdem bleiben einige Kerne und Teile der weißen Trennwände in der Paprika. Zusätzliche Schnippelarbeit ist also auch mit dieser Methode nötig.