Wenn das Kaufen zur Krankheit wird

Koblenz – Jeder kennt ihn: den spontanen Frustkauf. Doch bei Kaufsüchtigen ist es die Sehnsucht nach Wärme und Geliebtsein, die sie zwanghaft zum Kaufen treibt. Maria Z. kennt den Absturz danach genau. Auf der Suche nach Hilfe gründet sie eine Selbsthilfegruppe.

Am schlimmsten war der Tag, als sie gezwungen war, diesen großen Karton anzuschauen. Jahrelang war er ein heimlicher Papierkorb. Ein Schlund, der bereitwillig aufnahm, was sie nicht sehen wollte. Doch Maria Z. (Name geändert) hat keine andere Wahl, wenn sie im Leben wieder Fuß fassen will. So setzt sie sich hin und öffnet den Deckel: Der Umzugskarton ist gefüllt mit Rechnungen. Mahnungen. Anzeigen. Allesamt ungeöffnet.

Maria Z. ist krank. Die Koblenzerin ist eine von schätzungsweise 800 000 Deutschen, die kaufsüchtig sind. Und es werden immer mehr, weiß Astrid Müller, Leiterin der Ambulanz Psychosomatische und Psychotherapeutische Abteilung der Uniklinik in Erlangen. Müller ist Kaufsuchtexpertin und hat mit der ersten europaweiten Studie zur Therapie von pathologischem Kaufverhalten 2008 dazu beigetragen, dass die Krankheit in Deutschland bekannter wird.

Nach dem Verlusterlebnis kam der Zwang

Maria Z. ist seit 20 Jahren kaufsüchtig. Angefangen hat es mit dem Tod ihrer Mutter. Zwei Monate nach der Beerdigung begann sie zwanghaft, unnötige Dinge zu kaufen: vor allem Kugelschreiber, Notizbücher und Taschen. Unüberlegt. Getrieben. Der Tod ihrer Mutter hatte sie tief getroffen. Nicht nur, weil sie einen nahestehenden Menschen verloren hatte, sondern auch, weil dieser Mensch ihr gesagt hatte: „Wenn du ausziehst, kannst du meinen Sarg bestellen.“

Die Mutter hatte nach ihren zwei Herzinfarkten einen Kontrollzwang entwickelt. Sie überwachte die Tochter rund um die Uhr. Obwohl Maria Z. mit Mitte 20 in einer eigenen Wohnung neben der Mutter lebte, protokollierte diese, mit wem sie sich traf, wofür sie Geld ausgab und wann sie nach Hause kam. Maria Z. wollte ihr eigenes Leben führen, samt kleiner Tochter. Als sie auszog, starb die Mutter in der Nacht an Herzversagen. Zurück blieb das Schuldgefühl. Ein Jahr später starb der Vater. Er hatte sie jahrelang missbraucht. Trotzdem pflegte Maria Z. ihn in seinen letzten Wochen. Am Totenbett bat er sie um Verzeihung.

Jeder Kaufsüchtige hat eine eigene Geschichte. „Die Auslöser können individuell unterschiedlich sein: Trauer, Depression, Ängste, körperliche Erkrankungen, Verlusterlebnisse oder pure Langeweile“, erklärt Expertin Müller. Viele haben ein geringes Selbstwertgefühl. Und eines ist bei allen gleich: Die Süchtigen kaufen Dinge, die nicht gebraucht werden. Aus Scham verstecken sie die unausgepackten Sachen oder werfen sie weg. Partnern gegenüber bauen sie ein Lügengerüst auf.

Sie kennt die Lösung

Anfangs kamen die Kaufattacken bei der Koblenzerin einmal wöchentlich. Drei bis vier Jahre lang kaufte Maria Z. Kulis und Notizbücher, die sie niemals benutzte. „Keine Ahnung, warum gerade diese Sachen“, sagt sie. Mit den Jahren wurden die Kaufabstände kürzer und die Gegenstände größer. Dann öffnete das Internet seine Scheinwelt, in der Maria Z. gern mitmischte. Zahlen mit Geld, das sie nicht hatte: Das ging dort problemlos.

Eigentlich kennt die Mittvierzigerin ein Mittel gegen die Kaufattacken: Ihr muss es gut gehen. Doch das ist einfacher gesagt als getan. Wenn der Partner zu laut schreit, die Übergriffe ihres Vaters wieder präsent werden oder das permanente Schuldgefühl zu stark wird, dann sehnt sie sich nach fünf Minuten Glückseligkeit. Die bekommt sie, wenn sie einkauft. Es ist wie ein Rausch. Fünf Minuten Freiheit, Zufriedenheit, Wärme. Egal, was es kostet. Ein Stück Selbstwert durch Fremdwert. Das Gefühl ist unbezahlbar. Der Preis aber immer derselbe: das tiefe Loch, Schuldgefühle und weitere Schulden. „Wenn es mir schlecht geht, ist das mein einziger Weg, Trost zu finden.“

Der gefühlte Abgrund direkt nach dem Kauf ist typisch für die Krankheit, sagt Müller. Außerdem werden die Käufe zunehmend verheimlicht oder bagatellisiert. Wer das kennt, „sollte sein Kaufverhalten überdenken“, so Müller. Doch der Weg bis zur Hilfe ist meist lang. „Häufig sind es erst die Schulden oder der finanzielle Ruin, der die Betroffenen dazu bringt, sich professionelle Unterstützung zu holen.“

Die ersten Anzeigen flatterten bei Maria Z. vor sieben Jahren ins Haus. Damals versuchte sie, die Beträge zu begleichen. Aber irgendwann war es einfacher, die Briefe in den heimlichen Papierkorb zu stecken. Sie erst gar nicht zu öffnen.

Vor zwei Jahren wurden es immer mehr Briefe, und die Koblenzerin suchte bei der Arge, der Anlaufstelle für Hartz-IV-Empfänger, Rat. Sie erhielt einen Betreuer, der ihr aus den Schulden helfen sollte. „Er gab mir eine Woche Zeit, eine Liste aufzustellen mit allen Gläubigern, die Ansprüche an mich haben könnten“, erzählt sie und lacht kurz auf. Sie erinnert sich, wie es war, als sie den verdrängten Karton ansehen musste. „Ich habe einen Brief nach dem anderen geöffnet. Irgendwann wurde mir schlecht, und ich heulte nur noch.“ Am nächsten Tag setzte sie sich wieder hin und führte die Liste weiter. Abends hatte sie es schwarz auf weiß. Ihre Krankheit hat sie zu einer hoch verschuldeten Frau gemacht: 90 000 Euro Schulden. Diese Wahrheit tat weh, aber brachte sie weiter. Die Hälfte der Summe wurde nicht zurückgefordert. Und: Sie durfte in die Privatinsolvenz gehen. Nach sechs Jahren ist sie entschuldet. Die leidvolle Liste war es, die der Richterin, die sie kurze Zeit später wegen Betruges zu dreieinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilte, den Spruch entlockte: „Sie fangen nun ein neues Leben an.“

Maria Z. möchte, dass es ihr langfristig gut geht. Deshalb hat sie sich vor Kurzem von ihrem langjährigen Partner getrennt. Seine unkontrollierten Wutausbrüche und Schikanen lösten immer wieder Kaufattacken aus. Nun ist sie in ihre neue Wohnung gezogen. Es fehlen noch Lampen und Tapeten. Aber die Heizung läuft, ihr Kind ist da, und sie fühlt sich momentan zufrieden.

Den letzten Kaufrausch hatte sie vor zwei Wochen: Sie kaufte 20 Knäuel Wolle. Wie ferngesteuert. Zwar ist Stricken ihr Hobby und sie hat die Wolle nicht völlig unnötig erstanden. „Aber es war eine Impulshandlung“, sagt sie bestimmt. Sie spürte das Loch und kränkte sich selbst: „Du bist so dumm und krank.“ Jetzt sagt sie sich: „Es soll mein letzter Kaufrausch bleiben.“

Oberärztin Müller glaubt, dass verhaltenstherapeutische Strategien den Kaufsüchtigen helfen können, ihre Attacken zu verringern und Ausweichstrategien zu erlernen. Das Problem sind fehlende Angebote: „Es gibt nur wenige Therapiezentren für Kaufsucht.“ Sie rät, sich an einen Psychotherapeuten in der Nähe zu wenden oder eine Selbsthilfegruppe zu besuchen.

Maria Z. will in einer Therapie lernen, mit den Attacken umzugehen. „Aber finden Sie mal jemanden, der sich mit Kaufsucht auskennt!“ Sie kontaktierte einen, der nur Privatpatienten behandelt. Nun steht sie bei Verhaltenstherapeuten auf der Warteliste und gründet in Koblenz eine Selbsthilfegruppe. Vier Interessenten haben sich bereits bei ihr gemeldet. „Das Wichtigste ist, dass man jemanden zum Reden hat. Dass jemand da ist, der einen versteht und einem vielleicht weiterhilft.“ Weil ihr das immer gefehlt hat, will sie nun für andere da sein.

KATRIN STEINERT

Erste Anlaufstellen