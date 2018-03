Skelett im Trab: Araberschau am Rhein mit "Geisterpferd":

Zuchtschau mit einigen der schönsten Vollblutaraber Europas, aus arabischen Länden, Israel und Südafrika – und zwischendrin eine Art Geisterpferd, das mindestens genau so viel Staunen erregte: Vor den Augen der Zuschauer beim Kauber Platte Championat stolzierte ein Hengst mit Skelettbemalung. Eine Engländerin macht damit Furore.

Kaub – Zuchtschau mit einigen der schönsten Vollblutaraber Europas, aus arabischen Länden, Israel und Südafrika – und zwischendrin eine Art Geisterpferd, das mindestens genau so viel Staunen erregte: Vor den Augen der Zuschauer beim Kauber Platte Championat stolzierte ein Hengst mit Skelettbemalung. Eine Engländerin macht damit Furore.

Als es um Termine in Katar ging, hatte Gillian Higgins vom Kauber-Platte-Championat gehört – und kurzerhand den Termin am Rhein eingeschoben. Die junge Engländerin ist als Physiotherapeutin für Pferd und Reiter („Pferd und Reiter bilden eine Einheit und müssen auch zusammen behandelt werden“) international gefragt, ihre Seminare sind immer ausgebucht. Und sie versteht es, Aufmerksamkeit zu erregen: Sie bemalt Pferde mit Knochen und Muskeln, um den die biomechanischen Grundlagen der Pferdebewegung deutlich zu machen. Die Englänerin, selbst Vielseitigeskeitsreiterin, hat auch schon einer schwangeren Stute die Lage des Fohlens auf den Leib gemalt.

In Kaub hatte sie auf die linke Flanke eines Araberhengstes die wesentlichen Merkmale des Knochenbaus aufgemalt. Bei der Präsentation waren dann die Bewegungen der Gelenke von den Hufen über Becken, Rücken, Schultern und Hals bis zum Kopf so zu erkennen, als führte Gillian Higgins ein komplettes Skelett spazieren.

Für manche etwas gruselig, für alle sehr faszinierend. Die Wirkung aufs Publikum: Es dauerte, bis nach Ende der Vorführung Applaus einsetzte. Der schwoll dafür dann aber schnell kräftig an. Am Mittwoch war sie dort noch einmal zu sehen, am Donnerstag ist sie auf ihrer Deutschland-Tour noch in Essenheim (Kreis Manz-Bingen)

In einem Video sind einige der eindrucksvollsten Aufnahmen versammelt, die von Gillian bemalte Pferde zeigen.

In ihrem Buch „Anatomie verstehen, besser reiten, Bewegungsabläufe sichtbar gemacht“ finden sich viele weitere Motive. Die Homepage von Gillian Higgins: http://www.horsesinsideout.com/index.html

Norbert Schmiedel