Sensationsfund in Limburg: Band von 1493 entdeckt

Aus unserem Archiv

Limburg

Eine überraschende Entdeckung hat Bibliotheksleiterin Dr. Stephanie Hartmann in der Diözesanbibliothek des Bistums Limburg gemacht. In einem unauffälligen Einband aus der Mitte des 20. Jahrhundert verbarg sich eine kleine Sensation: ein im Jahre 1493 in der Straßburger Werkstatt des Johannes Grüninger gedruckter Band in der Technik des Drucks mit beweglichen Lettern, die nur wenige Jahre zuvor von Johannes Gutenberg entwickelt worden war.