Schützenkönig gibt seinem Prinzen das Jawort

Rund 80 000 Schützen gibt es im Rheinischen Schützenbund, dem auch der Rhein-Lahn-Kreis angehört. Doch ein homosexuelles Paar an der Spitze eines Umzugs, so wie es der Münsteraner Dirk Winter im Sommer 2011 als vermutlich erster schwuler Schützenkönig getan hatte, ist für viele konservative Schützen unvorstellbar. Im Rhein-Lahn-Kreis wird es aber genau das geben.

150 Meter über dem Rhein gingen Eckhard Linden (links) und Volker Köhler jetzt eine offizielle Lebensgemeinschaft ein. Foto: Tobias Lui

Eckhard Linden wurde am 1. Oktober 2011 vor mehr als 200 Gästen zum neuen König der Schützengilde Neuss-Gnadental 1964 gekrönt. An seiner Seite stand aber keine Schützenkönigin, sondern mit Volker Köhler ein Prinz. Der wurde jetzt quasi zum Prinzgemahl: Am Freitagnachmittag gingen die beiden Männer auf Burg Sterrenberg bei Kamp-Bornhofen eine offizielle Lebenspartnerschaft ein. "Das war der glücklichste Moment in meinem Leben", schwärmte Linden nach der offiziellen Zeremonie hoch über dem Rhein, die ein Standesbeamter der Verbandsgemeinde Braubach durchführte. Im Anschluss feierte das Paar gemeinsam mit Verwandten und Freunden im Burgrestaurant. Am heutigen Samstag folgt mit einer Schiffstour auf dem Rhein, die in Kaub enden wird, der zweite Teil dieser Feierlichkeiten. Rund 70 befreundete Schützen werden dann auch dabei sein – der jüngste Beschluss des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BDHS) scheint da herzlich wenig zu interessieren. Der hatte bestimmt, dass ein homosexuelles Schützenkönigspaar nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten darf. "Betonköpfe" nennt Linden die Verbandsoberen, an der Basis interessiere dies niemanden, ist er überzeugt. "Ich bin seit 35 Jahren in der Gnadentaler Schützengilde, und dort hatte noch nie jemand ein Problem damit." Im Gegenteil: "Einen größeren Jubel hat es noch bei keinem Schützenkönig davor gegeben."

Lediglich die Frage, wie man seinen Lebenspartner denn nun ansprechen solle, sei kurz Thema in der Gilde gewesen. Mit "Prinz" war schnell eine Lösung gefunden, nun steht einer gemeinsamen Zukunft von Schützenkönig und Schützenprinz als eingetragene Lebensgemeinschaft nichts mehr im Wege.

Von unserem Redakteur Tobias Lui