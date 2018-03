Von wegen Pfad Finder: Eine Gruppe Kinder hat am Mittwoch bei einer Wanderung den Weg zurück nicht mehr gefunden.

Foto: dpa

Neuwied –

"Wo ging es bloß zurück zum Zeltlager?" – Die 10 bis 14 Jahre alten Kinder hatten bei ihrer Wanderung die Orientierung verloren. Am späten Abend tauchten sie bei der Feuerwehr in Neuwied auf und baten um eine Unterkunft für die Nacht. Weil ihr Camp nur zehn Kilometer entfernt, in Nickenich liegt, fuhren sie Feuerwehr und die Polizei in Autos dorthin zurück .