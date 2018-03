Neue Queen in Idar-Oberstein: Magdalena Meng ist Deutsche Edelsteinkönigin

Bei einer großen Gala im Stadttheater bekam die 25-jährige Studentin die Krone aufgesetzt. Sie vertritt die Region für die nächsten zwei Jahre.

Ein Lächeln, das bezaubert: Magdalena Meng wurde gestern Abend gekrönt. Als Edelsteinkönigin repräsentiert sie die Region zwei Jahre lang. Foto: Hosser

Die Liebe zu Steinen, Fachwissen, Charme, ein dezente, angenehme Art – damit punktete die 25-Jährige Magdalena Meng aus Idar-Oberstein bei der Jury. Mit ihren Eltern und vier Geschwistern wohnt sie in Tiefenstein. Die sympathische Familie stammt ursprünglich aus Usbekistan. Magdalenas Mama, die bei der Krönungszeremonie am Sonntag ein paar Tränchen vergoss, war denn auch riesig stolz. Magdalena schrieb nach der Gala fleißig Autogramme und hatte für jeden ein nettes Wort. Da muss einem nicht bange sein: Sie wird die Deutsche Edelsteinstraße (DES) in den nächsten zwei Jahren würdig vertreten.

Impressionen von der Krönungszeremonie Deutsche Edelsteinkönigin 1 von 13 Die Alte und die Neue: Julia Heß setzt Magdalena Meng, der neuen Deutschen Edelsteinkönigin, das Krönchen auf. Foto: Hosser 2 von 13 Rund 300 Gäste, darunter viel Prominenz, ließen es sich nicht nehmen, bei der Gala im Stadttheater dabei zu sein. Foto: Hosser 3 von 13 Charmant und schick: Die Ex-Königinnen Carina Leyser (links) und Carolin Totten moderierten den Krönungsabend. Foto: Hosser 4 von 13 Die neue Deutsche Edelsteinkönigin Magdalena Meng bei ihrer Antrittsrede. Viel Beifall gab es für die 25-jährige FH-Studentin aus Tiefenstein. Foto: Hosser 5 von 13 Magdalenas Eltern freuten sich für ihre Tochter. Die sympathische Familie stammt aus Usbekistan. Foto: Hosser 6 von 13 Julia Heß verabschiedete sich unter Tränen vom Königinnen-Amt und ihren Fans. Foto: Hosser 7 von 13 Eine schöne Show wurde dem Publikum im Stadttheater präsentiert. Foto: Hosser 8 von 13 Katrin Weißensee beeindruckte die Gäste mit poetischen Geschichten aus Sand, die in Sekundenschnelle entstanden. Foto: Hosser 9 von 13 Foto: Hosser 10 von 13 Der Musikverein Mörschied gestaltete den ersten Teil der Gala mit stimmungsvollen Stücken und lieferte eine hervorragende Leistung ab. Foto: Hosser 11 von 13 Faszinierend: Alina glänzte in der „Quick-Change-Show“ auf der Bühne. Blitzschnell wurden die Klamotten gewechselt. Foto: Hosser 12 von 13 Schlange stehen für ein Autogramm der neuen Königin musste auch Idar-Obersteins OB Bruno Zimmer. Foto: Hosser » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Schmetterlinge im Bauch hatte sie vor ihrem ersten großen Auftritt, gab die 25-jährige neue Königin zu. In einem Traum in Mintgrün – das Kleid hat Barbara Steitz aus Mittelreidenbach geschneidert – betrat sie die Bühne und beeindruckte mit Charme und Leichtigkeit, ohne oberflächlich zu wirken, was bereits die Jury beim Casting so sehr beeindruckt hatte.

Magdalena Meng studiert an der Fachhochschule Idar-Oberstein Edelstein- und Schmuckdesign. Das Edelsteinhandwerk hat sie im Rahmen eines einjährigen Praktikums bei Graveur Hans-Ulrich Pauly (Idar-Oberstein) gelernt. Ein halbes Jahr lang besuchte sie eine Schmuckschule in Florenz. Ein Sprachtalent ist die junge Frau, die gerne liest, zeichnet und ihre Fitness mit Boxen trainiert: Englisch und Italienisch spricht sie fließend, dazu hat sie noch Russisch- und Französischkenntnisse. Auch für Theater und Poesie interessiert sie sich.

Sie erzählt: „Als ich die ersten Erfahrungen mit Edelsteinen gesammelt habe, war ich mir sicher, dass ich in Zukunft damit arbeiten möchte. Ich graviere, schleife, facettiere, designe, experimentiere. Ich liebe es, das Geheimnisvolle in Edelsteinen zu entdecken.“ Einen Lieblingsstein hat sie nicht: „Ich habe mindestens zehn und kann mich nicht für einen entscheiden.“

Was wünscht sie sich für die nächsten zwei Jahre? „Dass ich die Deutsche Edelsteinstraße als Edelsteinkönigin überall gut repräsentiere, dabei viele liebe Menschen kennenlerne und noch viel mehr über unsere Welt erfahren darf.“

Magdalena ist um keine Antwort verlegen. Als „freundlich, neugierig und hilfsbereit“ beschreibt sie sich selbst. Da muss sie selbst schmunzeln: Auf die berühmte einsame Insel würde sie Vanilleeis, ihre Haarspangen und einen Ball mitnehmen. Ein Lebensmotto hat die junge Frau, die auch sehr ernsthafte Facetten zeigen kann, ebenfalls. Sie zitiert Goethe: „Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten. Wir fühlen eine Sehnsucht nach dem, was wir schon im Stillen besitzen.“

Mit „Egoismus und Lästerei“ kann die Königin nichts anfangen; gerne kennenlernen würde sie alle ihre Vorfahren und „Außerirdische, weil sie sehr geheimnisvoll sind“.

Außerirdische wird Magalena als Deutsche Edelsteinkönigin wohl nicht treffen. Dafür aber viele andere interessante Menschen, die sie für die Region begeistern kann...

von unserer Redakteurin Vera Müller