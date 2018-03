Narkolepsie: Caprice (14) kämpft mit Schlafes Schwester

Caprice Ortel ist ein aufgewecktes Mädchen. Das sagen Eltern gern über ihre Töchter und Söhne, aber bei der 14-Jährigen aus der Westerwälder Gemeinde Katzwinkel hat dieses Wortspiel einen besonderen Klang: Caprice ist Narkoleptikerin. Sie hat ein übermäßiges Schlafbedürfnis und nickt zuweilen völlig unvermittelt ein – zu unpassenden Zeiten, an überraschenden Orten. Nun sucht sie andere Betroffene.

Aufgrund ihrer Krankheit schläft Caprice mehr als andere Jugendliche. Dieser Tiefschlaf unterscheidet sich stark von den Momenten, in denen sie beim Lachen einfach umkippt. Foto: Markus Döring

Rheinland-Pfalz – Caprice Ortel ist ein aufgewecktes Mädchen. Das sagen Eltern gern über ihre Töchter und Söhne, aber bei der 14-Jährigen aus der Westerwälder Gemeinde Katzwinkel hat dieses Wortspiel einen besonderen Klang: Caprice ist Narkoleptikerin. Sie hat ein übermäßiges Schlafbedürfnis und nickt zuweilen völlig unvermittelt ein – zu unpassenden Zeiten, an überraschenden Orten. Nun sucht sie andere Betroffene.

Caprice reitet in ihrer Freizeit gerne. Foto: Markus Döring

Caprice ist ein fröhliches Mädchen, sie lacht gern und viel – bis es sie umhaut. Die Krankheit des blonden Mädchens geht einher mit einem typischen Symptom, der sogenannten Kataplexie. Bei starker Erregung versagt die Muskelspannung – wenn Caprice lachen muss, kippt sie meist für wenige Sekunden zur Seite oder fällt um.

Diagnose ist noch frisch

Vor rund einem Jahr haben die Ortels festgestellt, dass mit Caprice etwas nicht stimmt. Wie aus heiterem Himmel traten die Müdigkeit und das plötzliche Umfallen beim Lachen auf. Ihre ganze Kindheit hindurch hatte sich nichts dergleichen angedeutet – ein gesundes Mädchen eben. Aufgeschreckt durch die ersten Symptome erinnerte sich zum Glück ihre zwei Jahre ältere Schwester an eine TV-Sendung, die sie kurz zuvor gesehen hatte. Inhalt: Narkolepsie.

Die schnelle Gewissheit, das Nicht-lange-im-Nebel-herumstochern-müssen, hat der Familie sehr geholfen. Entschlossen und zupackend suchten die Eltern nach Informationen, gingen auf Ärzte zu, fragten nach Therapiemöglichkeiten.

Dieser Weg hat viele Höhen und Tiefen, hinter jeder Kurve keimt neue Hoffnung. Die Mutter gesteht, anfangs habe sie Verzweiflung gespürt, die Frage nach dem Warum, habe gegrübelt: Was wird mal aus dem Mädchen? Darf es nie wieder lachen?

Auf der Suche nach dem "Warum"

Bei der Suche nach Antworten helfen Bücher, Telefonate, das Internet. Schnell wissen die Ortels: Nach dem heutigen Stand der medizinischen Wissenschaft ist Narkolepsie nicht heilbar, Ursachen und neurologische Wirkungsmechanismen sind noch zu wenig erforscht. Vielleicht liegt es daran, dass die Krankheit relativ selten ist. In Deutschland geht man von rund 4000 diagnostizierten Narkoleptikern aus, die Dunkelziffer liegt nach unterschiedlichen Zahlen beim zehnfachen Wert und mehr. Mediziner gehen heute von einer genetischen Veranlagung aus. Der Verlauf der Krankheit ist sehr individuell, die Erscheinungsformen sind höchst unterschiedlich ausgeprägt. Mit Medikamenten lassen sich die Symptome beeinflussen, nur sehr selten aber völlig beseitigen. Frühere wissenschaftliche Thesen, wonach die Narkolepsie erst in der Jugend beginne – bei Mädchen etwas eher, bei Jungs etwa ab dem 20. Lebensjahr –, sind heute widerlegt. Narkolepsie kann durchaus schon im Kindesalter auftreten.

Auf der Suche nach Gewissheit und Hilfe haben Caprice Ortel und ihre Eltern schon manchen Strohhalm ergriffen. Arztbesuche, Untersuchungen im Schlaflabor in Schwalmstadt bei Kassel, Akupunktur, traditionelle chinesische Medizin und ganz aktuell in Hamburg die psychotraumatologische Behandlungsmethode EMDR – das ganze Programm. Ihre Medikamente hat die 14-Jährige inzwischen wieder abgesetzt. Erstens spürte sie keine Verbesserung, und zweitens war die Furcht vor den angegebenen Nebenwirkungen zu groß. „Die Medikamentierung ist sowieso sehr fraglich. Jeder Arzt stellt sich seinen Cocktail zusammen“, kritisiert Vater Peter Ortel. Ein Arzt habe ihm sogar geraten: „Spielen Sie damit.“

Ein ganz normales Mädchen

Dabei will Caprice eigentlich nur ein ganz normales Mädchen sein. Sie besucht die Marion-Dönhoff-Realschule plus im nahen Wissen, freut sich auf das neunte Schuljahr nach den Ferien. Ihr Lieblingsfach ist Mathematik. „Sie hat ihre Leistungen gehalten, ist eine gute Schülerin“, sagt der Vater mit einer Mischung aus Stolz und Freude – den Hauch von Erleichterung, der möglicherweise darin mitschwingt, lässt er sich nicht anmerken. Aber die Krankheit macht vor der Schultür nicht halt. Obwohl Caprice nachts gut schläft und ausgeruht frühstückt, nickt sie während der Fahrt mit dem Schulbus schon wieder ein. Auch im Unterricht braucht sie hin und wieder Pausen. Nie jedoch käme die Jugendliche auf die Idee, sich vom Sportunterricht befreien zu lassen.

Dazu besteht auch gar kein Anlass: „Alles, was mit Action verbunden ist, liegt Caprice“, sagt Mutter Nicole Ortel. Nach der Schule legt sie sich zu Hause ins Bett. „Ich bin dann sofort im Tiefschlaf“, schmunzelt Caprice. Wer sie wecken will, hat es schwer.

Wichtig: Mitschüler, Lehrer und Schulleitung sind über die Krankheit der 14-Jährigen aufgeklärt, wissen Bescheid, achten auf sie.

So konnte das Mädchen zum Beispiel die Klassenfahrt nach Frankreich vor ein paar Monaten sehr genießen. „Ich habe eine supergute Klassengemeinschaft“, strahlt Caprice. Wenn sie mit ihren Freundinnen scherzt und lacht, weiß sie, dass sie sich auf die anderen verlassen kann, falls sie kurz zusammensackt. In diesen kurzen Momenten wirkt sie wie ohnmächtig, ist es aber nicht. „Ich krieg dann alles mit, höre alles, kann mich aber nicht bewegen, und die Augen fallen mir zu“, erklärt Caprice.

Deshalb, so betonen die Eltern, seien sie von Beginn an sehr offen mit der Erkrankung ihrer Tochter umgegangen. Jeder sollte es wissen. Andernfalls, so Peter Ortel, fehle das Verständnis für die Symptome, Betroffene würden schief angesehen, als wären sie Faulenzer, betrunken, hätten Drogen genommen. Wer sich dann einigelt, läuft womöglich Gefahr, zu vereinsamen und in Depressionen abzugleiten.

Andere aufklären und ihnen helfen

Der äußere Schein weckt schnell Vorurteile, da hilft nur Aufklärung. Caprice hat zum Beispiel an einem Beitrag eines Fernsehmagazins mitgewirkt, der über ihre Krankheit und Narkolepsie allgemein informierte. Nach der Ausstrahlung meldeten sich andere Betroffene bei ihr, und sie bekam zumindest das Gefühl, nicht allein mit dieser Krankheit dazustehen. Außerdem hat's Spaß gemacht.

Ihre Freizeit verbringt die Jugendliche in der Regel wie gleichaltrige Mädchen. Während die Lust am Klavierspielen ein wenig nachgelassen hat, stehen die Reitstunden ganz hoch im Kurs. Sie hat ihre Konfirmation gefeiert, ist mit dem Rad unterwegs, jubelte den EM-Fußballern beim Public Viewing zu, und Achterbahnfahrten bereiten ihr größtes Vergnügen. „Ich weiß am besten, was ich mir zutrauen kann“, sagt Caprice selbstbewusst. Körperliche Anstrengungen schützen vor überraschenden Schlafattacken, da ist sie sich sicher. Die Familie unterstützt sie in dieser Haltung. Nur beim Schwimmen hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt: Ins Wasser darf Caprice nur, wenn eine Aufsichtsperson ihr die volle Aufmerksamkeit schenkt.

Die Zukunft ist ungewiss

Vater Peter Ortel denkt derweil schon ein bisschen weiter: Was wird, wenn seine Tochter mit 17 oder 18 Jahren den Führerschein machen will? In einem Dorf wie Katzwinkel, wo die Familie ein hübsches Eigenheim bewohnt, ist man auf den eigenen Pkw angewiesen. Er weiß, es gibt Erwachsene, die trotz Narkolepsie Auto fahren. So wünscht er es sich auch für Caprice. Es bleiben weitere Fragen: Welcher Beruf wäre für sie geeignet? Oder ist eine weitere Schullaufbahn mit Abitur und späterem Studium das Richtige?

Die 14-Jährige selbst blickt noch nicht so weit in die Zukunft. Was kommt nach der zehnte Klasse? „Ich weiß es nicht“, antwortet sie spontan. Wenn es um ihre Krankheit geht, möchte sie zunächst einmal Kontakt zu gleichaltrigen Narkoleptikern finden. Bisherige Anläufe über Selbsthilfenetzwerke waren eher ernüchternd – nur wenig aktiver Austausch, und wenn, dann von Älteren.

Caprice würde gern weitere betroffene Jugendliche kennenlernen, um mit jemandem zu sprechen, der dieselben Probleme hat wie sie. Jeder Anruf würde sich lohnen, denn Caprice Ortel ist ein aufgewecktes Mädchen. Die Kontaktaufnahme ist möglich über unsere Redaktion in Altenkirchen, Telefon 02681/954 313.

Elmar Hering