Nach blutiger Hunde-Attacke: Fohlen geht es wieder besser

Die 24-Jährige hat ein Herz für Tiere. Gemeinsam mit ihrer Familie kümmert sie sich ehrenamtlich um 70 Tiere. Von Ziegen über Meerschweinchen bis hin zu Hühnern. Sie alle haben im Gnadenhof „Glückliche Felle“ ein neues Zuhause gefunden. Als Saskia Schmidt am Abend des 19. Juli mehrere Pferde von der Weide in den Stall bringen will, traut sie ihren Augen nicht. Ihr gerade mal eine Woche altes Fohlen „Samurai“ (Foto) liegt hilflos und blutüberströmt auf der Koppel.

Foto: Maximilian Eckhardt