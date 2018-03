Lehrer hatte Sex mit Schülerin: Die Masche des "Honigbären"

Als Pädagoge, der einer 14-jährigen Schülerin seiner Parallelklasse als Klassenlehrer gehörig den Kopf verdrehte und mit ihr eine sexuelle Beziehung einging, machte Dirk S. aus dem Kreis Neuwied bundesweit Schlagzeilen. Aus Schamgefühl hat eine Reihe Betroffener jahrelang geschwiegen. Wir trafen sie und erzählen die Vorgeschichte eines Mannes, der bei seinen Schülern „auf Kumpel“ macht, um sich ihnen dann sexuell zu nähern.

Wie ein Triumphator verlässt der bereits suspendierte Lehrer Dirk S. im Sommer 2007 die Abschlussfeier seiner Klasse. Die Leitung seiner Schule im Kreis Neuwied hatte ihn da bereits Wochen zuvor rausgeworfen. Grund: Vorwürfe einer Schülerin, Dirk S. habe eine sexuelle Beziehung mit ihr gehabt. Erst im Januar 2011 gesteht er die Vorwürfe vor Gericht. Foto: privat

Annika lacht, dabei ist ihr nach Weinen zumute. Ihr Trotz ist aber jahrelang stärker als die Trauer, die sie erfüllt. Fünf Jahre kämpft sie darum, den Tag im Schwimmbad vergessen zu machen, der sie so sehr verletzte – nicht körperlich, seelisch aber umso brachialer. Vergebens. Wegen sexuellen Missbrauchs hat die heute 21 Jahre alte Annika (alle Namen geändert) den Mann angezeigt, der Ursache ihrer bis heute ständig auftretenden Panikattacken, Kreislaufzusammenbrüche und Albträume ist. Der mutmaßliche Täter – er war damals ihr Klassenlehrer.

Der Mann aus dem Kreis Neuwied machte Anfang des Jahres bundesweit Schlagzeilen, weil er 22-mal Sex mit einer anderen Schülerin derselben Schule hatte. Das war wenige Monate nach dem sexuellen Übergriff auf Annika während eines Schwimmbadausflugs ihrer Klasse. Doch nicht nur die 21-Jährige hat den Mut gefasst, ihr Leid öffentlich zu machen: Insgesamt vier Strafanzeigen, allesamt aus der Klasse, die Lehrer Dirk S. bis zu seiner Suspendierung als Klassenlehrer betreute, liegen jetzt vor.

Vor wenigen Tagen hat der heute 37 Jahre alte Lehrer für katholische Religion, Mathematik und Englisch sein Beamtenverhältnis beendet. Das Landgericht Koblenz hatte den Pädagogen, der Anfang 2007 ein sexuelles Verhältnis mit einer damals 14-Jährigen eingegangen war, Mitte 2011 zu zwei Jahren Haft auf Bewährung wegen des Missbrauchs von Schutzbefohlenen verurteilt. Er hatte seine junge unerfahrene Gespielin „Honey“ und sich einen „Honigbären“ genannt. Er hatte ihr die große Liebe vorgeheuchelt. Ende Dezember wurde das Landgerichtsurteil aber vom Oberlandesgericht Koblenz aufgehoben und der Mann somit freigesprochen.

„Wir haben uns bewusst aus der Sache herausgehalten“, erzählt Annikas Mutter Ulrike. „Heute mache ich mir Vorwürfe, dass wir nicht eher darauf eingegangen sind“, sagt sie. Die seelische Belastung ihrer Tochter durch die Grenzüberschreitung sei unermesslich – damals wie heute. „Das System schützt die Täter“, findet Mutter Ulrike. Während ihre Tochter wegen der belastenden Erlebnisse die Schule wechseln musste, um woanders den ersehnten Schulabschluss zu machen, könne der suspendierte Pädagoge das Leben mit 75 Prozent seiner Bezüge weiter genießen. „Annika könnte längst mit der Ausbildung fertig sein“, sagt sie empört. Stattdessen überlegt die 21-Jährige, eine betreute Auszeit zu nehmen, um sich seelisch helfen zu lassen. Denn: „Sie war schon ein paar Mal im Krankenhaus – organisch völlig ohne Befund.“

Ausgerechnet den Klassenlehrer ihrer urplötzlich verschlossen wirkenden Tochter spricht Ulrike damals an: Ihr Leistungsabfall sei nicht nachvollziehbar, versichert ihr Dirk S. und wendet sich an Annika: „‚Anni, was ist los mit dir?', hat er mich gefragt“, berichtet die 21-Jährige und schüttelt den Kopf. Wie Hohn klingen die Worte dieses Mannes, der sie so verletzte, in ihren Ohren. „Immer wieder kocht es in mir hoch“, sagt die zierliche Frau, die äußerlich so stark wirkt, es nach eigenem Bekunden aber oft genug gar nicht ist.

Ortswechsel: In einem Nachbarort treffen wir Eileen und Michael. Sie besuchten dieselbe Klasse wie Annika. Auch sie brechen jetzt ihr Schweigen. Während einer Abschlussfeier soll es zum Spiel Flaschendrehen gekommen sein. Der Gedanke, dass Dirk S. mitten unter den Mädchen und Jungen sitzt und bei den zum Teil frivolen Aufgaben munter mitmacht, lässt die Eltern fassungslos zurück: „Als Elternteil willst du immer das Beste für dein Kind. Und da glaubst du deine Tochter in den guten Händen des Klassenlehrers“, meint Eileens Vater kopfschüttelnd. Ein Lehrer, der unter anderem Küsse und Aufgaben wie das Öffnen eines BHs verteilt, habe an einer Schule nichts verloren, findet er. Einen weiteren Vorwurf auf sexuellen Missbrauch gibt es im Zuge einer von ihm geleiteten Serie von Schulaufführungen – wieder überschreitet er Grenzen von Nähe und von Anstand. Gleichzeitig lässt er sich für die gefeierten Aufführungen auf und neben der Bühne beklatschen.

Perfide ist das Muster, nach dem Dirk S. vorgeht: „Er macht gern auf Kumpel“, sagt Michael – bei den Mädchen mehr als bei den Jungs. Er gilt als „cooler Lehrer“. Vielleicht auch, wie Michael berichtet, weil er im Fach Religion Spaziergänge unternimmt, die entspannt im Gras enden. Einmal bringt S. Hamburger für die ganze Klasse mit – eine Art Schweigegeld, wissen die Schüler. Denn: Er verlässt den Unterricht, um sein Handy zu holen. Rund 30 Kilometer hin und noch einmal retour. Zu den Burgern gibt es eine Drohung obendrauf: „Er hat gesagt, dass es Riesenärger für ihn geben wird, wenn wir etwas verraten, und wir würden auch Riesenärger bekommen“, berichtet ein Schüler. Was sie nicht wissen: Die Fahrt nimmt er auf sich, weil er um die Entdeckung seines sexuellen Verhältnisses zur Schülerin seiner Parallelklasse als Klassenlehrer bangt. Es ist wohl die Angst davor, seine Frau, mit der er gerade ein Haus gebaut hat, könnte die SMS mit den Liebesschwüren seiner heimlichen jungen Gespielin lesen.

Extrem cool und nicht spießig finden es seine Schüler, dass ein Lehrer mit ihnen über die Internetplattform ICQ kommuniziert. Mit diesem Dienst knüpft er den Kontakt zu seiner späteren Gespielin. Ihr gaukelt er in wortreichen Beiträgen Verständnis für ihre Probleme vor.

Die Jungen seiner Klasse kommen in der Gunst des Pädagogen dagegen nicht so gut weg. Einer der jungen Männer, mittlerweile 20 Jahre alt, zeigt ihn wegen der Misshandlung von Schutzbefohlenen an. 13 Jahre ist er alt, als er während einer Klassenfahrt schmerzhaft „zurechtgewiesen“ wird, wie S. es seinerzeit ausdrückt.

Schwer zu ertragen ist für die Elternschaft der betroffenen Schüler der Gedanke, dass das Schulamt Dirk S. im Januar 2009, obwohl ihm zuvor eine Strafe von 500 Euro für die Verbreitung pornografischer Schriften auferlegt wurde, wieder an einer Schule im Westerwaldkreis arbeiten lässt. Als Begründung dient ein Urteil des Trierer Verwaltungsgerichts aus dem Jahr 2000. Seinerzeit scheitert nämlich die dortige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mit dem Vorhaben, einen Studienrat zu suspendieren, der wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen und der Verbreitung pornografischer Schriften eine Strafe von 15 000 Mark zu zahlen hatte. Von einer Entfernung aus dem Dienst sah das Gericht gerade noch mal ab. Dafür sind die Bezüge des Mannes drei Jahre lang um ein Fünftel gekürzt worden. Hier hätte das Schulamt die nächst höhere Instanz, das Oberverwaltungsgericht Koblenz, bemühen können, denn so klar war die Sache nicht. Dieses Urteil als Argument für die Wiederverwendung von Dirk S. zu nehmen, hinterlässt einen faden Beigeschmack.

Dass Annika und ihre Mitschüler den Mut fassten, ihr Schweigen zu brechen und das Erlebte zu verarbeiten, liegt nicht zuletzt an Johannes Heibel von der Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen aus Siershahn. Der 56 Jahre alte Diplom-Sozialpädagoge steht der Familie des Mädchens zur Seite, die den Stein mit der „Honigbär-Geschichte“ ins Rollen brachte. Die junge Frau gestand ihrer älteren Schwester das Verhältnis. Dabei kam raus: Bei der Schwester hatte es der Lehrer auch versucht, war mit seinem Werben aber abgeblitzt. Auch sie hatte er sexuell bedrängt.

Seit 20 Jahren arbeiten Heibel und seine Mitstreiter daran, den Kinder- und Jugendschutz wirkungsvoll zu verbessern. Der Sozialpädagoge ist sich sicher, dass das Werben um die beiden Schwestern nur die „Spitze des Eisbergs“ sein kann. Mit seinem Gespür lag er goldrichtig und lässt keine Ruhe. Er sammelt als Privatmann akribisch die Details einer Ermittlung, die schon vor Jahren durch Behörden hätte geschehen müssen. „Jeder Stein hätte umgedreht werden müssen – sofort, nicht mehr als fünf Jahre später“, wundert Heibel sich. „Es muss jetzt weiter umfangreich ermittelt werden“, fordert er.

Am Dienstag hatte das Verwaltungsgericht Trier ein Disziplinarverfahren gegen Dirk S. eingestellt, weil dieser zuvor auf eigenen Wunsch aus dem Beamtenverhältnis ausgestiegen war. Der letzte Vorhang ist damit aber noch nicht gefallen: Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt noch immer im Fall des Missbrauchs der älteren Schwester, zu der ein Obhutsverhältnis bestand. Dirk S. war ihr Fachlehrer. Zudem arbeitet die Ermittlungsbehörde die vier neuen Fälle auf.

Annikas Mutter Ulrike macht dem Schulamt Vorwürfe, da es den Lehrer anscheinend bedenkenlos nach ersten Beschuldigung während seiner Referendarzeit im Jahr 2003 wieder einsetzt. Sie plädiert dafür, dass die gesamte Vorgeschichte des Mannes aufgearbeitet wird und ballt die Hand zur Faust: „Der Fall darf nicht ad acta gelegt werden. Jetzt erst recht nicht.“

Von Mario Quadt