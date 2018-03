Koblenz: Bühne frei für die Gaukler!

Allerhand zum Lachen und Staunen gibt es an diesem Wochenende in der Altstadt: Die Kleinkünstler, Gaukler und Spaßmacher sind wieder da, sie zeigen in Straßen, auf Plätzen und Bühnen ihre Tricks.

Foto: Thomas Frey

Einen Eindruck von dem, was die Besucher des Gaukler- und Kleinkunstfestivals erwartet, gab es am Freitagabend auf der Bühne auf dem Schulhof des Görres-Gymnasiums. Dort fand als Auftakt des Festivals die Varietégala statt: Von Zauberei über Jonglage bis hin zu artistischen Nummern war alles dabei.

Beim Gauklerfest treten die Künstler zwar in erster Linie an, um das Publikum zu bespaßen und zu faszinieren, zugleich aber bewerben sie sich mit ihrem Beitrag um den Koblenzer Kleinkunstpreis. Der wird am Sonntag im großen Finale auf der Bühne am Görres-Gymnasium verliehen. Wer antreten wird, ist noch offen. Eine Jury wählt während des Gauklerfests jene Künstler aus, die mit ihren Beiträgen am stärksten begeistern.

Wenn Sie ein Künstler besonders fasziniert, halten Sie ihn in einem Foto fest: Die RZ ruft zum Gauklerfest-Fotowettbewerb auf. Schicken Sie uns bis Dienstag, 31. Juli, 18 Uhr, Ihr schönstes Gauklerfoto vom Wochenende per E-Mail an

Der Gewinner erhält einen 50-Euro-Gutschein von Foto Heibel.