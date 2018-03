Kleine Michala: Kindeswunsch war vermutlich Motiv der Entführer

Ein unerfüllter Kinderwunsch könnte nach Einschätzung der tschechischen Polizei das Motiv für die Entführung der kleinen Michala nach Neuwied sein. Ein deutsches Paar hat die Tat gestanden; vorher soll eine Schwangerschaft vorgetäuscht worden sein.

Das Baby wurde in Tschechien vor den Augen seiner Mutter entführt. Foto: LKA Sachsen

Die nur wenige Wochen alte Michala war am 4. Juli in Ústí nad Labem entführt und wenige Tage später gesund und wohlauf in Neuwied bei Koblenz entdeckt worden.

Dort nahmen die Ermittler später das deutsche Pärchen fest, das die Tat gestand. Zwei weitere verdächtigte Frauen blieben auf freiem Fuß. Der 50 Jahre alte Mann aus Thüringen und seine 47-Jährige Freundin waren zunächst in Untersuchungshaft gekommen.

Die tschechische Polizei hat die Zuständigkeit für den Fall an die Staatsanwaltschaft in Koblenz abgegeben. Oberstaatsanwalt Hans-Peter Gandner äußerte sich zu den Angaben aus Tschechien zunächst nicht. "In dem Ermittlungsverfahren kann ich zur Zeit keine weiteren Auskünfte aus ermittlungstaktischen Gründen geben", teilte er mit.