Einwurf: Auf der Autobahn nachts um halb 1

RZ-Redakteur Markus Kratzer zur „Spielwiese“ für des Deutschen liebstes Kind

Es kommentiert Markus Kratzer.

Wer jeden Tag auf der Autobahn unterwegs ist, kann ein Lied davon singen: Auf deutschen Fernstraßen tummelt sich alles, was Hand und (Blei-)Fuß hat. Raser, Drängler und Ersatz-Vettels auf der einen Seite, Anfänger, Sonntagsausflügler und Gelegenheitsfahrer auf der anderen. Und natürlich all diejenigen, die ganz normal nur von A nach B kommen wollen. So wichtig das engmaschige Straßennetz dafür ist, dass Deutschland im Fluss bleibt, so anstrengend ist es immer wieder, sich dem Abenteuer Autobahn zu stellen. Da ist höchste Konzentration gefragt, denn bei Unachtsamkeiten kommt man im günstigsten Fall mit dem Schrecken davon. Keine Spur von der Romantik der Pionierjahre – höchstens, wenn man dann fährt, wenn fast keiner unterwegs ist: auf der Autobahn nachts um halb 1 ...

E-Mail an markus.kratzer @rhein-zeitung.net