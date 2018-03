Ein Ort will in aller Munde sein: Urmitz freut sich auf den McÖrms

Ab Donnerstag, 24. Mai, gibt es in den McDonalds-Restaurant ein kleines Stück Urmitz zu kosten: den McÖrms. Am Mittwoch gab es die offizielle Vorstellung des Burgers – bei Blasmusik und Gratis-Bratlingen...

Urmitz – Ab Donnerstag, 24. Mai, gibt es in den McDonalds-Restaurant ein kleines Stück Urmitz zu kosten: den McÖrms. Am Mittwoch gab es die offizielle Vorstellung des Burgers – bei Blasmusik und Gratis-Bratlingen...

Sesambrötchen, Salsa-Sauce, Curry Chilli Sauce, Rote Zwiebelringe, Jalapeno-Ringe, Asia Salat-Mix, zwei mal Rindfleisch, Chorizo und Cheddarkäse: Das ist der McÖrms. Joffrey Will aus Urmitz hatte den Burger bei der Aktion "Mein Burger" gestaltet, sich gegen 20 Konkurenten durchgesetzt und ist unter den besten Fünf. Bevor aber ganz Deutschland offiziell kosten kann, haben die Urmitzer mit McDonald's zusammen am Mittwoch eine Vorabpräsentation durchgeführt. In Mülheim-Kärlich gab's den McÖrms umsonst, innerhalb einer halben Stunde waren die ersten 200 Burger weg.

Joffrey Will hofft jetzt, dass sein 488-Kalorien-Burger auch möglichst vielen schmeckt – oder zumindest möglichst viele für den McÖrms stimmen, der den Namen des Ortes in die Republik trägt: Auf der Internetseite von McDonald's kann abgestimmt werden, der Erfinder des Geschmackssieger darf mit einer Begleitperson nach Chicago fliegen. In der Vorrunde hatte es sich der halbe Ort zur Aufgabe gemacht, für den McÖrms zu stimmen.

In einem eigens komponierten Song versprachen ihm Freunde sogar, für ihn in den "Burgerkrieg" zu ziehen:

Diesen Song erwähnte Joffrey Will auch, als die Fast-Food-Kette in Urmitz besucht hat, um ein Portrait im Ort zu drehen: