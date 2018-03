DTM-Lauf auf dem Nürburgring lockt Tausende in die Eifel

Mit Kaiserwetter rund um die Rennstrecke ist die DTM in die zweite Saisonhälfte gestartet. Zum sechsten Wertungslauf der Meisterschaft, die Mercedes-Benz mit deutlichem Vorsprung anführt, haben die drei Herstellermarken Audi, BMW und Mercedes-Benz wieder Tausende Fans in die Eifel gelockt.

DTM-Lauf lockt Tausende in die Eifel 1 von 45 Mit dem Training von Boxenstopp und Reifenwechsel geht die DTM in den Rennsamstag. Foto: Andreas Wetzlar 2 von 45 Freier Blick auf den Arbeitsplatz von BMW-Pilot Martin Tomczyk. Foto: Andreas Wetzlar 3 von 45 Audi-Fahrer Matthias Ekström bereitet sich auf das Training vor. Foto: Andreas Wetzlar 4 von 45 Und auch sein Markenkollege Timo Scheider greift zum Helm. Foto: Andreas Wetzlar 5 von 45 Während dessen massiert sich Rahel Frey noch die Hände. Foto: Andreas Wetzlar 6 von 45 In der ersten Kurve müssen die Bremsen und auch die Reifen auf Temperatur gebracht werden. Foto: Andreas Wetzlar 7 von 45 BMW-Neuling Augusto Farfus macht es seinem Markenkollegen Joey Hand nach. Foto: Andreas Wetzlar 8 von 45 Martin Tomczyk im Gespräch mit einem seiner Renningenieure. Foto: Andreas Wetzlar 9 von 45 Immer noch bei der DTM mit dabei: der Schotte David Coulthard. Foto: Andreas Wetzlar 10 von 45 Seit 2005 ist auch Jamie Green in der Rennserie präsent. Foto: Andreas Wetzlar 11 von 45 Deutlich schneller als der Sponsor, aber trotzdem nicht ganz vorne: David Coulthard. Foto: Andreas Wetzlar 12 von 45 Und auch Ralf Schumacher fährt nicht nur den Kollegen, sondern auch der eigenen Form hinterher. Foto: Andreas Wetzlar 13 von 45 Beifall für Martin Tomczyk brandet immer wieder auf, wenn es an der BMW-Tribüne vorbei geht. Foto: Andreas Wetzlar 14 von 45 Passend dazu der Applaus für Jamie Green vor der Mercedes-Arena. Foto: Andreas Wetzlar 15 von 45 Immer ein Kandidat für das Podium: Timo Scheider. Foto: Andreas Wetzlar 16 von 45 Und auch Gary Paffett darf nicht unterschätzt werden. Foto: Andreas Wetzlar 17 von 45 Matthias Ekström ist ebenfalls für Überraschungen bekannt. Foto: Andreas Wetzlar 18 von 45 Ähnliches Design, anderer Fahrer: Miguel Molina für das Team Phoenix-Racing. Foto: Andreas Wetzlar 19 von 45 Den Platz ganz vorne in der Startaufstellung sicherte sich aber Bruno Spengler. Foto: Andreas Wetzlar 20 von 45 Die DTM ruft zum Nürburgring und 89 000 Fans pilgern an diesem Wochenende in die Eifel. Foto: Andreas Wetzlar 21 von 45 Die Zeit vor dem Rennen wird gerne zum Bummel durch das Fahrerlager genutzt. Foto: Andreas Wetzlar 22 von 45 An allen Ecken gibt es etwas zu sehen oder für den großen Andenkenbeutel. Foto: Andreas Wetzlar 23 von 45 Bei den Zuschauern sehr beliebt: der Pit-Walk vor dem Rennen mit dem Musikprogramm auf der ARD-Chartbühne. Foto: Andreas Wetzlar 24 von 45 In diesem Jahr kommen die Fans von Tim Benzko voll auf ihre Kosten. Foto: Andreas Wetzlar 25 von 45 Minuten später nehmen die Autos wieder die Boxengasse in Beschlag. Foto: Andreas Wetzlar 26 von 45 Mattias Ekström kurz vor dem Rennen. Foto: Andreas Wetzlar 27 von 45 Martin Tomczyk und Joey Hand bei der Fahrerparade. Foto: Andreas Wetzlar 28 von 45 Von der Pole aus startet der spätere Sieger Bruno Spengler in das Rennen. Foto: Andreas Wetzlar 29 von 45 Rahel Frey mit einem kühlenden Handtuch um den Hals. Foto: Andreas Wetzlar 30 von 45 Susie Wolff grüßt ihre Fans. Foto: Andreas Wetzlar 31 von 45 Ob David Coulthard schon ahnt, wie das Rennen ausgeht? Foto: Andreas Wetzlar 32 von 45 Die Meute ist losgelassen und nimmt die erste Kurve in Angriff. Foto: Andreas Wetzlar 33 von 45 Dichtes Gedränge auf den Plätzen hinter dem Führenden. Foto: Andreas Wetzlar 34 von 45 Mike Rockenfeller wird von Martin Tomczyk gejagt. Foto: Andreas Wetzlar 35 von 45 Das Ganze aus der anderen Perspektive. Foto: Andreas Wetzlar 36 von 45 Die Zuschauer nutzen trotz Hitze auch den Balkon, um das Renngeschehen zu verfolgen. Foto: Andreas Wetzlar 37 von 45 Ein spannender Dreikampf vor der Tribüne. Foto: Andreas Wetzlar 38 von 45 Und auch vier Fahrzeuge passen locker durch die Kurve. Foto: Andreas Wetzlar 39 von 45 Auch auf der Strecke wird um jeden Meter gekämpft. Foto: Andreas Wetzlar 40 von 45 Der Sieger des Rennwochenendes: BMW-Pilot Bruno Spengler. Foto: Andreas Wetzlar 41 von 45 Auf Platz zwei landet Audi-Fahrer Eduardo Mortara. Foto: Andreas Wetzlar 42 von 45 Martin Tomczyk sichert sich den dritten Platz auf dem Podium. Foto: Andreas Wetzlar 43 von 45 Zunächst wird der verdiente Pokal für den Sart-Ziel-Sieg präsentiert… Foto: Andreas Wetzlar 44 von 45 …dann folgt die obligatorische Champagner-Dusche. Foto: Andreas Wetzlar » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Und die wurden mit harten Ausbremsmanövern in den Kurven, beeindruckenden Geschwindigkeitsduellen auf den Geraden und rasanten Reifenwechseln bei den verpflichtenden Boxenstopps belohnt.

„Wir sind seit Jahrzehnten Fans der DTM und haben bislang kaum ein Rennen auf dem Ring verpasst. Dass nach Jahren der Abstinenz jetzt endlich auch wieder BMW mitmischt finden wir einfach Spitze“, gestehen Klaus-Peter und Günther aus Grafing bei München. Aufgrund des weiten Anfahrtsweges haben sie sich am Freitag sogar einen Tag Urlaub genommen, um das „volle Programm“ zu genießen und auch ja nicht den ersten Auftritt der Rennboliden beim Roll-out am Freitagmorgen zu verpassen. Aber auch den begleitenden Rennserien, dem VW Scirocco R-Cup, der BOSS GP, der Formel 3 Euro Serie sowie der Porsche Carrera Cup schenken die Beiden volle Aufmerksamkeit.

Eine eben solche Aufmerksamkeit widerfährt an diesem Wochenende BMW ganz besonders. Denn 20 Jahre nach der ersten Pole-Position in der DTM, vielen erfolgreichen Jahren und einer noch längeren Abwesenheit, schickt der bayerische Automobilhersteller gleich sechs Rennboliden ins Rennen, um in den Kampf um die Meisterschaft mitmischen zu können. Ganz vorne: Vorjahressieger Martin Tomczyk, der vom Meuspather Audi-Sport Team Phoenix zum BMW Team RMG gewechselt hat und die Startnummer eins gleich mitgenommen hat.

„Für uns geht ein Traum in Erfüllung. Denn DTM heißt für uns BMW. Wir sind mit Johnny Cecotto, Joachim Winkelhock und Volker Strycek am Steuer groß geworden und haben die Marke schmerzlich vermisst“, gestehen viele Fans, die vor dem BMW-Präsentationsstand im Ring-Boulevard Schlange stehen, um sich eines der begehrten Autogramme abzuholen. Wenige Meter weiter buhlt indes Audi um die Aufmerksamkeit der Rennbesucher, präsentiert einen DTM-Vorjahreswagen und verteilt reichlich Fahnen zur Sympathiebekundung am Sonntag. Einzig Mercedes-Benz zeigt sich, zumindest im Ring-Boulevard, eher zurückhaltend mit einer kleinen Stellfläche, auf der gerade einmal zwei Autos Platz finden.

Von Zurückhaltung kann im Fahrerlager indes überhaupt keine Rede sein. Für die VIP-Gäste haben die drei Marken der DTM riesige Hospitality-Gebäude errichtet, auf der Terrasse wird gegrillt oder bei einer Tasse Kaffee entspannt. Die Autogrammjäger warten derweil vor der Tür, immer in der Hoffnung, dass einer der Fahrer die Hospitality verlässt und die begehrte Unterschrift auf dem Foto aus dem Vorjahr landet. Und auch die Sponsoren sorgen dafür, dass der einfache Fan mit reichlich Souvenirs die Rennstrecke wieder verlässt: Schirmmützen, Fähnchen, Autogrammkarten und Schlüsselbänder wandern immer wieder in die Rucksäcke.

Ausdauer war nicht nur beim beliebten Pit-Walk, dem freien Flanieren durch die Boxengasse vor der Startaufstellung gefragt, sondern auch nach dem Rennen bei der Heimreise. Denn wenn sich Zehntausende Fans gleichzeitig in Bewegung setzen, kommt es auf den Straßen in der Eifel zwangsläufig zum Stau, trotz der Einbahnstraßenregelung, die dies eigentlich verhindern soll. Echte Ruhe wird am Nürburgring aber auch nicht aufkommen. Denn bereits am kommenden Wochenende steht mit dem 44. ADAC Barbarossapreis, dem achten Lauf der VLN-Langstreckenmeisterschaft, die nächste Motorsportveranstaltung auf dem Kalender. Ausgerichtet wird das Rennen vom MSC Sinzig.

Von unserem Reporter Andreas Wetzlar