Bei seinen Eltern stach sie Salat: Tina Turner heiratet Bopparder

Wenn Tina Turner am Sonntag die Hochzeit mit ihrem langjährigen Lebensgefährten am Ufer des Zürichsees feiert, werden sich die gut 400 Einwohner des Bopparder Ortsbezirks Holzfeld besonders mit den Frischvermählten freuen. Ihr Mann stammt von dort, der Weltstar hat dort früher Salat gestochen.

Tina Turner und Erwin Bach sind seit 27 Jahren ein Paar. Ihre standesamtliche Trauung vor einigen Wochen feiern sie mit einem rauschenden Fest. Foto: dpa

Von unserer Redakteurin Martina Koch

Die Holzfelder hatten schon oft prominenten Besuch: "Tina ist da", hieß es, wenn ein Mercedes mit Schweizer Kennzeichen durch den kleinen Ort am Fuß des Hunsrücks rollte. Als ihre Karriere als Solosängerin richtig Fahrt aufnahm und Turner auf ihren Tourneen Konzertstadien rund um den Globus füllte, war sie oft zu Gast bei der Familie ihres Lebensgefährten. Musikproduzent Erwin Bach, der seit 27 Jahren das Leben der Sängerin teilt, kommt aus Holzfeld. Nun hat Tina Turner, weltberühmter Popstar mit mehr als 180 Millionen verkaufter Platten, ihn als zweiten Ehemann gewählt. Am Sonntag wird geheiratet.

In Holzfeld genoss Tina Turner nicht nur das familiäre Zusammensein sondern auch die unvergleichliche Diskretion: Dass der millionenschwere Weltstar bei ihnen zu Gast war, erfüllte die Holzfelder mit Stolz und klammheimlicher Freude – mehr aber auch nicht. In Holzfeld durfte sich Tina Turner vor Autogrammjägern und Paparazzi sicher fühlen. Bis heute findet sich kaum ein Einwohner, der über die Aufenthalte der berühmten Besucherin sprechen mag. Horden von Kameraleuten, die auf der Suche nach einem Schnappschuss durch ihre Vorgärten pilgern, das wäre den Holzfeldern ein Graus.

"Wenn Tina Turner hier war, dann war das halt so. Es wurde nicht groß darüber geredet, obwohl jedem bewusst war, dass sie zu den ganz Großen der Branche gehört", erzählt ein Holzfelder, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Und dabei erlebten einige Einwohner des Orts den Superstar ganz privat: Tina Turner, wie sie ohne Perücke im Garten ihrer Schwiegereltern Salat sticht, etwa.

Bilder, nach denen sich die Paparazzi weltweit alle zehn Finger geleckt hätten. Doch keinem Holzfelder wäre es im Traum eingefallen, die familiäre Idylle zu stören und die Kamera zu zücken. Zustände, von denen Tina Turner vor ihrem Hochzeitsfest in der Schweiz nur träumen kann. Wenn sie am Sonntag mit ihrem Erwin Bach aus Holzfeld feiert, werden die Paparazzi schon Position bezogen haben.