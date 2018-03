Bad Neuenahr: Eine nette, junge Dame für jeden Monat

Aus unserem Archiv

Bad Neuenahr

"Jetzt die Arme bitte so, als wolltest du gleich abheben", weist Fotograf Hans-Joachim Markgraf Model Melanie Linden an. Die steht im Eva-Kostüm mit Puschen an den Füßen und einem aufwendigen Blumenarrangement bekleidet im Fotostudio des preisgekrönten Fotografen. Hier entstehen die Werke für eine Ausstellung "Flower Power – natürliche Schönheit" – und vielleicht für einen Kalender.