1600 Pflanzen kurz vor der Ernte: Drei Marihuana-Plantagen im Taunus entdeckt

Katzenelnbogen/Koblenz – Drogenfahnder haben rund 1600 Marihuana-Pflanzen auf zwei illegalen Plantagen in Hessen und Rheinland-Pfalz sichergestellt. Zehn Verdächtige wurden festgenommen, acht von ihnen kamen in Untersuchungshaft.

Marihuana ist ein illegales Betäubungsmittel. Foto: DPA

Koblenz – Drogenfahnder haben im Taunus drei Cannabisplantagen entdeckt, davon zwei im Raum Katzenelnbogen. 1600 erntereife Marihuana-Pflanzen wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen reichen zurück in die Zeit, als die Natur gerade erst erwachte: Seit dem Frühjahr hatten die Ermittler Hinweise auf bandenmäßige Drogendealerei mit Schauplätzen im Raum Katzenelnbogen/Nastätten. Am Mittwoch dann der Zugriff: Durchsuchungen in neuen Objekten. Neun Männer und eine Frau wurden festgenommen, darunter zwei Niederländer. Acht sind nach wie vor in Untersuchungshaft. Es geht um insgesamt drei Plantagen: Eine im Rheingau-Taunus-Kreis und eine im Rhein-Lahn-Kreis, für die sechs der Verdächtigen verantwortlich sein sollen. Eine weitere im Katzenelnbogener Raum soll einer der Männer mit zwei anderen Beschuldigten betrieben haben.

Offenbar blühten die Geschäfte schon länger. Bereits mehrfach sei es in der Vergangenheit zum Abernten der Pflanzen gekommen. Darauf deuten nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Erkenntnisse hin, die bei der Durchsuchung gefunden wurden.

Bei der Durchsuchung konfiszierten die Beamten neben den Pflanzen auch zehn Kilogramm Marihuana und ein Kilogramm Amphetamin.

Erst im Juni waren Ermittler im Rhein-Lahn-Kreis auf eine professionell angelegte Cannabisplantage in Attenhausen gestoßen. Den Hinweis hatten die Beamten bei der Vernehmung von fünf Männern gewonnen, die im März dieses Jahres in Rheinböllen im Zusammenhang mit Cannabis festgenommen worden waren.

Bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge kann mit fünf bis fünfzehn Jahren Haft bestraft werden.