14-Jähriger sagt auf Facebook das Wetter voraus

Als "Wetter Odenbach" verkündet Tobias Knecht auf Facebook seine Prognosen.

Odenbach – Tobias Knecht auch der Nähe von Meisenheim (Landkreis Bad Kreuznach) zeichnet seit fast einem Jahr die Wetterdaten für das Glantal auf. Seit Neustem gibt er seine Prognosen für die nächsten Tage bei Facebook ab.

Der 14-jährige Tobias Knecht hat alle wichtigen Wetterdaten von seiner Station in Odenbach bei Bedarf immer im Blick. Foto: Klaus Dietrich

"Die haben bisher meistens gestimmt", freut sich Tobias. Besonders stolz ist er darauf, dass er einmal am Vortag ein Gewitter für 23 Uhr vorhergesagt hatte, und um 23.10 Uhr donnerte und blitzte es tatsächlich gewaltig über Odenbach.

Wie er zu seinem Hobby kam? "Einfach so", sagt der 14-Jährige. In seiner Freizeit widmet sich der Gymnasiast dem Computer, dem Garten und dem Wetter. Seit September 2011 steht die eigene Wetterstation im heimischen Garten.

Der Bau des Wetterhäuschens war aufwendig, hat zahlreiche Arbeitsstunden gekostet. Die Sensoren sind mit dem PC in Tobias' Zimmer verbunden. Dort werden die Daten dokumentiert und ausgewertet. Die Anlage erfasst unter anderem Windgeschwindigkeit, Temperatur in zwei Metern Höhe, gefühlte Temperatur, Regenmenge und Windböen. Den durchwachsenen Juli hat der 14-Jährige so akribisch dokumentiert: "Eine Woche hatten wir ordentlich Sommer, aber der Rest war ziemlich normal", bilanziert er. Am 27. Juli wurde um 16.01 Uhr eine Höchsttemperatur von 35,7 Grad registriert – der höchste Wert seit Beginn seiner Wetteraufzeichnungen. Die durchschnittliche Maximaltemperatur betrug im Juli 25 Grad, der tiefste Wert am 22. Juli um 6.26 Uhr 5,8 Grad.

Tobias meldet seine Daten an den Südwestfunk, informiert auf seiner eigenen Internetseite www.wetter-odenbach.jimdo.com und auf seiner Facebookseite über die aktuelle Wetterlage und macht Vorhersagen. Eine Webcam liefert jede Minute ein aktuelles Bild aus Odenbach.

Ob aus dem Hobby mal ein Beruf wird – „mal gucken“, sagt Tobias. Die Vorteile liegen jedenfalls jetzt schon auf der Hand: Denn weil der 14-Jährige regelmäßig die Werte, zum Beispiel die gefühlte Temperatur, verfolgt, "kann ich mich passender anziehen", grinst er.

von unserem Redakteur Klaus Dietrich