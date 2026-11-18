Die Weihnachtszeit rückt näher, die Innenstädte werden voller. Für manche Menschen kann gerade das Angst auslösen. Wann eine Krankheit dahintersteckt - und was dann hilft.

Bad Saulgau (dpa/tmn) – Passanten drängeln sich durch enge Einkaufsstraßen, neben dem Weihnachtsmarkt ist kaum ein Durchkommen und alle quetschen sich mit großen Taschen in den Bus: In der Vorweihnachtszeit kann es gerade in Innenstädten beengt zugehen.

Manchen Menschen macht das gar nichts aus. Manche fühlen sich vielleicht etwas unwohl. Und in wieder anderen können solche Gegebenheiten regelrecht Panik auslösen.

Wenn die Welt um einen herum unscharf wird

Agoraphobie ist das Stichwort. Wer an einer solchen Angststörung erkrankt ist, hat Angst vor Orten, von denen eine Flucht nur schwer möglich ist, wie die Stiftung Gesundheitswissen erklärt – also etwa vor öffentlichen Plätzen und Menschenmengen.

Körperlich macht sich Agoraphobie etwa durch Herzrasen, Schweißausbrüche, Schwindel und Übelkeit bemerkbar. «Wer unter Agoraphobie leidet, beschreibt mitunter, dass die Welt um einen herum unscharf wird, es sich anfühlt, als würden die inneren Organe verknoten oder als würde der Boden unter den Füßen schwanken. Bei einigen lösen die Symptome zudem Panikattacken aus», erklärt Steffen Häfner, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in einer Mitteilung der Klinik am schönen Moos.

Die Angst vor der Angst

Oft beeinträchtigt die Krankheit den Alltag der Betroffenen stark. Die Symptome der Angststörung sorgen etwa dafür, dass Betroffene es möglichst vermeiden, überhaupt in eine angstauslösende Situation zu geraten.

Das sorge zwar kurzfristig für Erleichterung, so Häfner, Ärztlicher Direktor der Klinik. Auf lange Sicht verstärke ein solches Verhalten aber die Erkrankung. «Wer potenziellen Belastungen immer wieder aus dem Weg geht, hat weniger Gelegenheit zu erfahren, dass die Furcht wieder abklingen kann. Oftmals entsteht dann eine ausgeprägte Angst vor der Angst», so der Facharzt. Oft schränkt sich der Lebensradius immer weiter ein, mit teils schwerwiegenden Folgen für Privat- und Berufsleben.

Wann eine Behandlung ratsam ist

Agoraphobie ist mit professioneller Unterstützung gut behandelbar. Ratsam ist eine Behandlung laut Stiftung Gesundheitswissen dann, wenn Betroffene sehr unter der Angststörung leiden, Schwierigkeiten im Alltag haben oder die Angst zu weiteren Problemen führt.

Bei der Behandlung kommen vor allem Psychotherapie und Medikamente oder eine Kombination zum Einsatz. Erste Anlaufstelle kann die hausärztliche Praxis sein.

Sofort-Maßnahmen für Ruhe und Sicherheit

Für akute Situationen, in denen Angst aufkommt, können auch kleine, gezielte Maßnahmen helfen, wieder Ruhe und Sicherheit zu finden. Steffen Häfner empfiehlt etwa folgende Übungen, die in Angst-Momenten Halt geben:

Bewusst Atmen: Langsam durch die Nase einatmen und etwas länger durch den Mund ausatmen.

Aufmerksamkeit lenken: 5 Dinge wahrnehmen, die sichtbar sind, 4 Dinge wahrnehmen, die spürbar sind, 3 Dinge wahrnehmen, die hörbar sind. Diese Übung kann helfen, den Fokus von den Angstsymptomen weg und gezielt auf die Umgebung zu lenken.

Füße fest auf den Boden: Den Untergrund unter den Füßen bewusst wahrnehmen und die Füße leicht in den Boden drücken. Das vermittele ein Gefühl von Halt und Orientierung.

Angst annehmen: Ein beruhigender Gedanke kann sein: «Das ist gerade Angst. Sie fühlt sich unangenehm an, aber sie geht wieder vorbei.»

Unterstützung einplanen: Eine vertraute Person kontaktieren oder eine Telefonnummer für schwierige Situationen griffbereit im Handy speichern.