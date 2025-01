Paketband einfach abreißen mit Kabelbinder

Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Wer viel bastelt oder Pakete verpackt, weiß: Ein Stück Klebeband abzureißen, kann zur Fummelarbeit werden. Meist ist dann umständliches Reißen per Hand oder eine Schere notwendig. Eine Abreißhilfe kann man aber auch improvisieren – das verspricht zumindest ein Hack.

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So kann man sich eine Abreißhilfe für das Klebeband ganz einfach selbst basteln. Alles, was man dafür braucht, ist ein Kabelbinder.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Kabelbinder-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Den Kabelbinder einmal um das Paketband wickeln und das Ende abschneiden. Nun das Klebeband abziehen und an das spitze Ende des Kabelbinders drücken und so durchstechen – es sollte sich nun ganz einfach abreißen lassen.

Fazit: Das Paketband lässt sich so tatsächlich abreißen. Allerdings ist die Abreißkante sehr grob und das Klebeband zerknautscht beim Abreißen. Das Band klebt dadurch zusammen, wodurch man viel Material verschwendet. Nachhaltiger ist also doch der Griff zur Schere.