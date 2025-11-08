Ovtcharov verliert im Viertelfinale

Frankfurt/Main (dpa) – Der deutsche Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov hat beim internationalen Turnier in Frankfurt am Main das Halbfinale verpasst. Der frühere Weltranglisten-Erste verlor gegen den 19 Jahre jüngeren Japaner Sora Matsushima in 0:3 Sätzen.
Am Vortag hatte der 37-jährige Ovtcharov noch Japans Topspieler Tomokazu Harimoto aus dem Turnier geworfen. Zuvor hatte der deutsche Nationalspieler in diesem Jahr zahlreiche Wettbewerbe wegen Verletzungen und einer Halswirbel-Operation verpasst.
