Ovtcharov verliert im Viertelfinale

Der Traum vom Heimsieg in Frankfurt ist für Dimitrij Ovtcharov geplatzt. Der Routinier verliert gegen einen 19 Jahre jüngeren Gegner.

Frankfurt/Main (dpa) – Der deutsche Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov hat beim internationalen Turnier in Frankfurt am Main das Halbfinale verpasst. Der frühere Weltranglisten-Erste verlor gegen den 19 Jahre jüngeren Japaner Sora Matsushima in 0:3 Sätzen.

Am Vortag hatte der 37-jährige Ovtcharov noch Japans Topspieler Tomokazu Harimoto aus dem Turnier geworfen. Zuvor hatte der deutsche Nationalspieler in diesem Jahr zahlreiche Wettbewerbe wegen Verletzungen und einer Halswirbel-Operation verpasst.