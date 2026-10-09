Zehnmal ist Dimitrij Ovtcharov bereits Europameister im Tischtennis. Auch vor der kommenden EM in Slowenien ist er in guter Verfassung. Seinen Start sagt er dennoch kurzfristig ab.

Düsseldorf (dpa) – Zwei Tage vor Beginn der Tischtennis-EM in Ljubljana hat der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov seinen Start abgesagt. Der 38-Jährige klagt seit den China Open in dieser Woche über Probleme im rechten Oberarm. Nach Abstimmung mit Teamärzten entschied er sich dazu, vorsorglich eine zehntägige Wettkampfpause einzulegen.

«Die Absage tut richtig weh», sagte Ovtcharov. «Ich war zuletzt sehr gut in Form und hatte mir für die EM einiges vorgenommen.»

Ovtcharov gewann in seiner Karriere bereits zehn EM-Titel – darunter 2013 und 2015 auch im Einzel. In der Weltrangliste gehört er immer noch zu den Top 20. Sein Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, dem ordnet er alles unter. «Der Turnierkalender ist extrem voll und manchmal muss man dem Körper die nötige Erholung geben», sagte er.