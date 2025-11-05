Ovtcharov gewinnt Generationen-Duell - Auch Kaufmann weiter

17 Jahre Altersunterschied liegen zwischen den deutschen Tischtennis-Profis Ovtcharov und Bertelsmeier. In Frankfurt trafen die ehemalige Nummer eins der Welt und der Neu-Nationalspieler aufeinander.

Frankfurt/Main (dpa) - Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov hat beim WTT-Champions-Turnier in Frankfurt am Main ein deutsches Generationenduell gewonnen. Der frühere Weltranglisten-Erste (37) besiegte den 17 Jahre jüngeren Andre Bertelsmeier (20) in 3:0-Sätzen. Ovtcharovs nächster Gegner im Achtelfinale ist der Weltranglisten-Vierte Tomokazu Harimoto aus Japan.

«Gegen einen deutschen Spieler ist es mental nicht so einfach», sagte Ovtcharov. «Er ist wirklich unser bester Nachwuchsspieler, der in den letzten Jahren viele Schritte nach vorn gemacht hat. Ich glaube, wenn er seinen Weg geht, wird er ein gestandener Nationalspieler werden.»

Bertelsmeier hatte bereits bei der Mannschafts-EM im vergangenen Monat Ovtcharovs Platz im deutschen Team übernommen. Nach einer Halswirbel-Operation im Sommer war der Routinier bei der Europameisterschaft noch geschont worden.

Genau wie Ovtcharov ist auch die Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann erfolgreich in das einzige internationale Turnier in Deutschland gestartet. Die 19-Jährige besiegte die Inderin Manika Batra am Abend glatt in 3:0-Sätzen.