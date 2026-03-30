Sie brauchen noch frische Ideen für Ihren Ostertisch oder die Osterdeko im Wohnzimmer? Hier sind angesagte Farbideen und Bastelvorschläge, auch für DIY-Einsteiger.

Köln (dpa/tmn) – Klar, Eier sind an Ostern die Deko-Klassiker schlechthin. Doch buntes Ei ist eben nicht gleich buntes Ei. Auch an Ostern gibt es Trends, farbliche etwa. Mareike Hermann von der DIY Academy in Köln sieht in diesem Jahr Neonfarben ganz vorn bei der Osterdeko – wenn die Knallfarben denn dezent zum Einsatz kommen.

«Das kann man auch bei der Inneneinrichtung sehen, dass Neonfarben als Akzent ganz stark sind», so die DIY-Expertin. Zum Beispiel als Farbtupfer an der sonst weißen Wand. «Oder man streicht einfach ein Stuhlbein damit. Und das gilt auch ein bisschen für die Osterdeko.» Ihr zufolge eine gute Idee: natürliche Materialien mit Blickfängern in Neon kombinieren. Also etwa ein Nest mit Moos und Pflanzen dekorieren und darin das ein oder andere Neon-Ei platzieren – zwischen naturbelassenen Eiern oder Eiern in dezenteren Farben.

Und es sind nicht nur die Neonfarben, die derzeit bei Ostereiern im Trend liegen. Auch Metalltöne wie Gold und Kupfer sind der DIY Academy zufolge angesagt – besonders in Kombination mit dem Frühlings-Evergreen: Pastellfarben. «Silber ist auch ganz stark», sagt Hermann. Zwischen lauter Eiern in sanften Tönen kann man damit prima Akzente setzen.

Ein Tipp: «Vorhandenes einfach weiter benutzten», sagt Hermann. «Wenn man Kunststoffeier von früher hat, die farblich nicht mehr Trend sind, kann man diese auch farblich umgestalten.»

In jedem Fall ist Ostern eine gute Zeit, um selbst Hand beziehungsweise Pinsel und Spraydose anzulegen. 3 angesagte Dekoideen rund ums bunte Ei:

1. Pastell-Ostereier mit edlem Extra

Gold- und Kupfernuancen lassen sich mit dieser Gestaltungsidee der DIY Academy dezent mit Pastellfarben kombinieren. Dafür brauchen Sie:

ausgeblasene Eier

Zeitungspapier als Unterlage

Sprühlack in Pastelltönen

Gold- oder Kupferlack zum Sprühen oder zum Eintauchen

Latexhandschuhe

Kreppband

Und so geht es:

1. Eier abkleben

Überlegen Sie sich Verzierungslinien und Muster. Kleben Sie diese mit Kreppband auf die Eier. Am besten sind die Verzierungen nicht zu kleinflächig, damit sie sich später leichter farblich aufs Ei bringen lassen.

2. Eier einfärben

Legen Sie Ihre Arbeitsfläche mit Zeitungspapier aus und platzieren Sie die Eier nebeneinander. Nun die Pastellfarben mit einem Abstand von etwa 20 cm auf die jeweils oben liegenden Seiten der Eier sprühen – und zwar in mehreren dünnen Schichten für ein möglichst gleichmäßiges Ergebnis ohne Nasen.

Entfernen Sie das Klebeband direkt nach dem Sprühen, damit saubere Kanten entstehen. Nun lassen Sie die Eier für etwa eine halbe Stunde trocknen. Anschließend können Sie sich die übrigen, noch weißen Bereiche der Eier vornehmen.

3. Freie Flächen gestalten

Sprühen Sie eine zweite Farbe, also etwa Gold oder Kupfer, auf die freien Flächen. Dafür kleben Sie am besten die bereits gefärbten Bereiche vorab mit Kreppband ab. Die Eier nun erneut circa 20 Minuten trocknen lassen und das Malerkrepp danach vorsichtig abziehen.

Alternativ können Sie die bislang ungefärbten Teile der Eier auch vorsichtig in eine Lackdose tauchen. Rühren Sie den Lack für die sogenannte Dip-Dye-Technik zunächst gut auf: die Pigmente sollen sich möglichst gleichmäßig verteilen. Die Eier können Sie nun so oft in die Farbe eintauchen, bis Sie das gewünschte Ergebnis haben. Bei der Tauch-Technik können sich die Farben übrigens teilweise überlagern. Das sieht schick aus. Nachteil dieser Methode: Der Lack muss länger trocknen, nämlich rund zwölf Stunden. Dafür kann man die Eier gut in ein Schnapsglas stellen.

Gut machen sich die pastelligen Eier mit Akzenten in einem schlichten Osternest aus Naturmaterialien, etwa aus trockenen Zweigen.

2. Osterzweig mit Silberglanz

Schlich und elegant ist die Deko-Idee der DIY Academy für farblich zweigeteilte Eier, die mit Federn verziert werden. Dafür brauchen Sie Folgendes:

ausgeblasene Eier

Zeitungspapier als Malunterlage

Acryllackfarben in Pastelltönen

Metallfarbe in Silber

Pinsel

Zahnstocher

Schaschlikspieße

3 mm breite Satinbändchen in Pastellfarben

farblich dazu passende Kunstfedern

Alleskleber

Abklebeband

Und so geht es:

1. Eier bemalen

Bemalen Sie die ausgeblasenen Eier zunächst mit dem Acryllack in Pastellfarben und lassen Sie die Eier anschließend gründlich trocknen. Am besten stecken Sie die Eier dafür auf Schaschlikspieße und stellen diese in ein Glas.

2. Silberne Akzente setzen

Sobald die Grundfarbe vollständig getrocknet ist, können Sie einen Teil des Eis mit Abklebeband sauber abkleben. Drücken Sie die Kanten des Abklebebands dafür vorsichtig fest, so dass eine klare Farbkante entsteht. Nun die silberne Metallfarbe auftragen – und zwar mit Strichen, die vom Klebeband aus wegführen. So verhindert man, dass die Farbe unterläuft.

Anschließend die Eier nochmals auf den Schaschlikspießen trocknen lassen und das Klebeband vorsichtig abziehen.

3. Aufhänger und Federn für die Eier

Brechen Sie ein kleines Stück von einem Zahnstocher ab und knoten Sie für die Aufhängung der Eier ein etwa 25 Zentimeter langes Satinband mittig darum. Schieben Sie das Zahnstocherstück behutsam in die Öffnung des Eis.

Stecken Sie nun zusätzlich zwei farblich passende Federn in die Öffnung und fixieren Sie alles mit einigen Tropfen Kleber. Nach dem Trocknen können Sie Ihre farbigen Eier am Osterzweig befestigen. Gut macht sich laut DIY Academy dafür etwa ein frischer Birkenzweig.

3. Eierschalen-Vasen mit Füßchen

Eier kann man nicht nur an Zweige hängen. Sie lassen sich auch zu Gefäßen für Pflanzenschmuck umfunktionieren. Eine Idee dafür hat etwa die Plants & Flowers Foundation Holland: Vasen aus Eierschalen mit kleinen Füßen aus Draht.

Dafür brauchen Sie:

Eier in verschiedenen Größen

Erde

kleine Pflanzen oder Zweige

feinen Eisendraht

eine Zange

So geht’s:

1. Eier leeren

Nehmen Sie die Eier mit der jeweils spitzen Seite nach oben in die Hand und schlagen mit der Rückseite eines Messers so lange vorsichtig darauf, bis die Schale aufbricht. Nun die Öffnung vorsichtig mit den Fingern erweitern und so viel Schale herausbrechen, bis das Loch groß genug ist, um Pflanzen und Erde gut hineingegeben zu können. Das Eigelb und Eiweiß können Sie einfach in eine Schale gießen.

Hat das Ei einen Haltbarkeitsstempel, den Sie loswerden wollen, hilft dieser Tipp der DIY Academy: Essig-Essenz auf ein Papiertuch geben und den Stempel damit abreiben. Spülen Sie die Eier anschließend mit klarem Wasser nach und lassen Sie die Schalen vollständig trocknen.

2. Draht formen

Knipsen Sie ein etwas längeres Stück Draht ab und biegen Sie aus dem Draht kleine Beine und Füßchen, in die die Eierschalen hinein passen. Wer geschickt ist, kann mit dem feinen Draht sogar drei oder vier Füßchen aus einem Stück biegen. Platzieren Sie die Eier in der Mitte der Drahtkonstruktion und passen Sie den Draht, wenn nötig, genau an deren Form an.

3. Eier füllen

Die Eierschalen jetzt mit Erde und kleinen Pflanzen füllen. Als Füllung eignen sich der Plants & Flowers Foundation Holland zufolge etwa Traubenhyazinthen oder Zierspargel. Wer mag, kann auch größere Blätter von Pflanzen in den Schalen drapieren, etwa ein frisches, loses Blatt einer kleinen Monstera.

Eine Alternative: Die Eierschalen mit Trockenblumen befüllen. Dann benötigen Sie weder Erde noch Wasser für die Deko.

Gut machen sich die Eierschalen mit Füßen der Foundation zufolge auf einem Holzbrettchen – etwa zusammen mit einer Kerze – oder auf der festlichen Ostertafel. Wer mag, kann das ein oder andere Ei natürlich vorab auch lackieren, beispielsweise in den derzeit angesagten Neonfarben.