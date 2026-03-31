Gelbe Primeln, duftende Hyazinthen und moosbedeckte Töpfe: So wird aus der Wohnung ein echtes Frühlingsparadies – mit kleinen Tricks für lange Blüte und frische Osterstimmung.

Bonn/Gelsenkirchen (dpa/tmn) – Der Frühling ist bereits deutlich zu spüren. Es grünt und wächst, denn die Temperaturen steigen und die länger werdenden Tage bringen mehr Licht. So ziehen blumige Frühlingsbotschafter in die Wohnung und verbreiten in diesen Wochen österliche Stimmung. Nach dem winterlichen Grau wirkt die Farbe der Blüten wie ein Booster für gute Laune und neue Kraft.

1. Bunter Start

Im Frühling spielt Gelb eine besonders wichtige Rolle. Gelbe Primeln, Forsythienzweige und Tulpen symbolisieren Licht, Sonne und Wiedererwachen. Zarte Pastelltöne wie Rosa, Hellblau oder Weiß sind ebenfalls frühlingshafte und österliche Farbmotive, die sanft gegen den Winterblues angehen.

Wichtig ist dabei die Kombination mit frischem Grün durch Zweige, frische Blätter, Blüten und auch Moos. Das Sprießen des Grüns ist ein wichtiger Aspekt, wenn in den Wochen vor Ostern das Leben in der Natur erwacht.

2. Mehr als nur Tulpen und Narzissen

Viele Frühlingsblumen erblühen als Vasenschmuck. «Allen voran stehen Tulpen in allen Farben und Formen,» sagt Nicola Fink vom Fachverband Deutscher Floristen. Beim Kauf sollten Tulpen möglichst noch geschlossen sein und nur einen Hauch von Farbe erahnen lassen.

Die Blumen verändern ihre Optik während ihres Vasenlebens. Sie richten sich nach der Sonne aus und wachsen häufig grazil weiter in die Länge. Deshalb macht es Sinn, die Stängel alle zwei bis drei Tage frisch anzuschneiden und dabei zu kürzen. «Dieser Handgriff verlängert die Blütezeit der beliebten Frühjahrsblüher deutlich», so Nicola Fink.

An zweiter Stelle stehen Narzissen, teilweise auch Osterglocken genannt. Sie werden als Stiele für die Vase angeboten, aber es gibt sie auch als Topfpflanzen. Für die Wohnung sind die Miniaturformen – Tête-à-Tête-Narzissen – empfehlenswert. «Narzissen wirken pur», so Fink. Sie entfalten solitär in schlichten Glasvasen ihre stimmungsvolle, frühlingshafte Wirkung.

Man muss beachten, dass Narzissen ausschleimen, wenn sie angeschnitten werden. Daher sollte man sie nach dem Anschnitt separat für ein bis zwei Stunden in Wasser stellen, bevor man sie mit anderen Blüten kombiniert. Anderenfalls beeinträchtigt der Pflanzensaft die Haltbarkeit der anderen Blüten negativ.

Andere Blüten mit österlichem Charakter sind beispielsweise die farbenprächtigen Anemonen, duftende Hyazinthen und die kugeligen Ranunkeln. Erste orangefarbene Ringelblumen setzten temperamentvolle Akzente in Frühlingssträußen.

3. Zweige für die Vase

An Zweigen lässt sich das Frühlingserwachen aufmerksam beobachten. Stellt man sie unbelaubt ins Wasser, treiben aus den Knospen zartgrüne Blättchen. Zierkirschen und Forsythien beginnen sogar zu blühen. «Klassiker sind Weiden- und Birkenzweige», sagt Nicola Fink. Auch die gedrehten Zweige von Korkenzieher-Weide und -Haselnuss eignen sich gut für österliche Arrangements.

Wichtig sind stabile Verzweigungen, damit Eier und andere Accessoires sicher befestigt werden können. Zu Tulpensträußen passt das grüne Astwerk von Heidelbeeren. Es unterstreicht nicht nur die Frühlingsfrische, sondern gibt den Blüten zusätzlich Halt.

4. Österliche Topfschönheiten

Ein großer Teil der Frühlingsblüher wächst auch im Topf – allen voran die Primel. Neben dem Klassiker, der Kissenprimel, gibt es bezaubernde Rosenprimeln, die im Frühling romantischen Landhaus-Charme verbreiten. Die robusten Pflanzen verfügen über eine lange Blühdauer.

Das gilt auch für Stängelprimeln, die ihre Blüten an kräftigen zehn bis fünfzehn Zentimeter langen Stielen öffnen. Sie erinnern an kleine, fröhliche Blumensträuße. Im Freien sind sie eine wertvolle Nahrungsquelle für Wildbienen und andere Insekten, so das Grüne Medienhaus.

Für die Wohnung eignen sich auch duftende Hyazinthen, «Tête-à-Tête»-Narzissen sowie weiß oder hellblau blühende Traubenhyazinthen im Topf. Wichtig ist, möglichst knospige Pflanzen zu kaufen. Die Farbe der Blüten ist bei Hyazinthen oft an der Topffarbe von Weiß über Rosa bis Blau zu erkennen.

Angelehnt an die österliche Deko eignen sich kleine Körbe oder schlichte Tontöpfe für die Pflanzen. In Schalen kann man die Pflanzen einfach im Topf nebeneinander arrangieren, und wenn das eine oder andere Exemplar verblüht ist, kann es leicht ausgetauscht werden.

5. Ohne Moos nichts los

Im Frühling wird viel mit Moos dekoriert. Der Ballen von Zwiebelpflanzen lässt sich mit Moos umwickeln und sichtbar in einem transparenten Glasgefäß kombinieren. «Das unterstreicht den natürlichen Charakter des Arrangements und vermittelt Erdverbundenheit», sagt Nicola Fink.

Ebenso bildet eine moosgrüne Bedeckung des Bodens eine harmonische Basis für Zwiebelpflanzen, Eier oder österliche Figuren. Es wirkt wie ein Ausschnitt aus der Natur. Moos hat aber auch eine praktische Eigenschaft: Es speichert Wasser. So verhindert man sowohl Trockenheit als auch Staunässe.

6. Richtige Pflege für lange Haltbarkeit

Das A und O für eine lange Blüte von Frühlingsblühern ist eine gleichmäßige Versorgung mit Wasser. Dabei ist gerade für Primeln Staunässe ähnlich schädlich wie Trockenheit. Am besten taucht man die Pflanzen in Wasser, damit sich die Erde vollsaugen kann, und lässt das Wasser anschließend ablaufen, bevor man die Töpfe wieder in Übergefäßen platziert.

Ebenso lieben die Frühlingsblüher kühle Temperaturen. Sie profitieren, wenn man während der Nacht die Vasen und Töpfe auf Balkon, Terrasse oder in einen kühlen Raum stellt. Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden, da sie das Verblühen fördert.